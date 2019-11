Benevento Calcio: oggi pomeriggio scontro diretto interno contro il Crotone, in cui i sanniti proveranno ad aumentare il vantaggio di 4 punti sui calabresi secondi in classifica.

Non sarà certamente decisivo, ma lo scontro diretto interno di oggi pomeriggio (ore 15) può consentire al Benevento Calcio di allungare sul Crotone secondo in classifica. La squadra di Pippo Inzaghi ha infatti 4 punti di vantaggio sui calabresi di Giovanni Stroppa, per cui una vittoria al “Vigorito” consentirebbe a Christian Maggio e compagni di provare la fuga in vetta alla classifica del campionato di serie B.

Un’eventualità che stuzzica non poco SuperPippo, il quale ammette di avere buone sensazioni per questa gara (in cui si annuncia uno stadio pieno di tifosi sanniti): “Sarà una grande partita – ha precisato l’ex bomber di Milan e Juventus nella conferenza stampa di presentazione- di questo sono certo. Ma non sposterà tanto sul piano degli equilibri di classifica. Siamo solo a novembre e ci sono ancora troppe partite. Ciò non toglie che il Crotone è una squadra molto forte e per me non è una sorpresa. L’avevo già individuata come una delle migliori in avvio di stagione”.

Alla coppia d’attacco Coda-Sau il compito di scardinare la difesa avversaria. Squalificato Caldirola, il 4-4-2 sarà composto in difesa da Antei al fianco di Tuia davanti al portiere Montipò, con Maggio (che a 37 anni sta vivendo una seconda giovinezza dopo i 10 anni al Calcio Napoli) e Letizia terzini. A centrocampo la coppia centrale sarà formata da Viola ed Hetemaj, con Tello e Kragl sugli esterni.