Barcellona-Napoli, Ancelotti: “Due sfide importanti per valutare la nostra crescita”

Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa da Miami: “Voglio vedere una squadra con coraggio e personalità”.

Barcellona-Napoli | “Spero che la squadra prosegua anche domani contro il Barcellona la fase di crescita”. Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, parla cosi’ alla vigilia del test contro gli spagnoli, in programma questa notte a Miami. “Mi auguro che i ragazzi diano seguito alle prestazioni di Edimburgo, contro il Liverpool, e di Marsiglia. Voglio vedere una squadra che scende in campo con coraggio e personalita’. Sicuramente saranno due test match impegnativi e importanti per valutare la nostra condizione fisica”, ha aggiunto Ancelotti. “Sappiamo che sara’ una gara difficile contro i catalani ma quello che vorrei vedere in campo domani e’ solo lo spirito con il quale affronteremo avversari di gran livello. Il Barcellona e’ sempre stata una squadra competitiva, una squadra organizzata con ottimi giocatori. Ogni anno puo’ lottare per arrivare sino in fondo. Per noi sara’ certamente un test di spessore”, ha chiarito il tecnico del Napoli.

“Messi? E’ un giocatore importante, un fuoriclasse, che puo’ cambiare sempre la partita. Senza Leo perderanno un po’ di qualita’ ma hanno giocatori importanti in ogni reparto, senza di lui Valverde avra’ l’opportunita’ di provare qualcosa di diverso”, ha detto ancora Ancelotti. “Abbiamo fatto un ritiro lungo nel quale ci siamo preparati bene. Venire a Miami e’ stata una nostra decisione, credo che dopo un lungo periodo di preparazione e’ importante confrontarsi con squadre importanti e di gran livello internazionale”, ha concluso l’allenatore del Napoli.

La carica di Callejon

“Stiamo bene e vogliamo dimostrare il nostro valore anche contro il Barcellona”. Cosi’ Jose’ Maria Callejon, in conferenza stampa, al fianco di Carlo Ancelotti, scalda i motori in vista della sfida contro i catalani. “Affrontare una squadra di questo calibro e’ sempre stimolante. Certamente e’ un’amichevole ma siamo su alti livelli di calcio internazionale e vogliamo essere all’altezza della sfida. E’ una gara importante, cosi’ come quelle appena disputate con Marsiglia e Liverpool. Vogliamo fare bene e confrontarci con una grande squadra come il Barça, anche per capire il nostro livello di crescita”, ha aggiunto lo spagnolo. “Da parecchi anni il Napoli ha dimostrato di essere competitivo. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Manca davvero poco a questa societa’ per vincere qualcosa; quindi ci impegneremo come sempre per far meglio della scorsa stagione”, ha proseguito Callejon, senza sbilanciarsi sugli obiettivi del club azzurro.