Napoli-Ascoli 2-1, Insigne torna e trascina gli azzurri

Un gol e un assist per il capitano tornato dopo l’Europeo decidono la sfida amichevole Napoli-Ascoli disputata a Castel di Sangro.

Napoli-Ascoli | Prima il gol, poi l`assist decisivo. C`è lo zampino di Lorenzo Insigne nella vittoria del Calcio Napoli sull’Ascoli per 2-1, con il capitano del Napoli che per la prima volta dopo l`europeo vinto torna a vestire la maglia azzurra. È lui a sbloccarla: dopo il rigore conquistato da Osimhen per fallo di Eramo, Insigne non lascia scampo all`ex compagno di nazionale Under 21 Leali e sigla il vantaggio.

Poi nella ripresa manda in gol Elmas, appena entrato in campo, per il raddoppio che farà la differenza. In mezzo c`è tanto buon Napoli ma anche qualche passaggio a vuoto: come quello del 25` quando la difesa si addormenta, Meret resta inchiodato sulla linea di porta e Bidaoui sigla il pareggio tutto solo.