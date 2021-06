Meteo Napoli, l’estate non entra nel vivo: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Napoli: i napoletani, così come tutti gli abitanti della Campania, dovranno fare i conti con un cielo nuvoloso e persino qualche pioggia.

Meteo Napoli | Continua a stentare l’inizio dell’estate, con il caldo che lascia ancora spazio all’incertezza meteorologica in tutta Italia. E, come riporta il sito 3bmeteo, anche a Napoli, come, più in generale, in Campania, bisognerà fare i conti con un cielo nuvoloso e persino qualche pioggia.

Previsioni meteo Napoli, il dettaglio

martedì, 8 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.8°C, la minima di 18.6°C, lo zero termico si attesterà a 3484m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

mercoledì, 9 giugno: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25.8°C, la minima di 19.6°C, lo zero termico si attesterà a 3222m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 10 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28.6°C, la minima di 18.8°C, lo zero termico si attesterà a 3403m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.