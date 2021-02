Matteo Ranieri è ansioso per la scelta di Sophie Codegoni

Uomini e Donne, anticipazioni. Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie Codegoni, racconta le sue ansie alle porte della scelta della tronista.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il trono classico è, in questo momento, una fucina di novità: dalla scelta infinita di Davide Donadei, all’annuncio dei nuovi tronisti, fino al trono di Sophie Codegoni, che è quasi al termine.

Matteo Ranieri, corteggiatore della dama, ha parlato ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione. Il ragazzo ha raccontato di essere intenzionato ad uscire con Sophie ma di avere anche delle preoccupazioni.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri: “C’è qualcosa..”

Matteo Ranieri si confessa ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Il ragazzo è uno dei due corteggiatori di Sophie Codegoni arrivati fino in fondo, ad un passo dalla scelta.

Il ragazzo è il preferito del pubblico, che lo ha preso in simpatia fin dal primo momento per il suo essere timido, semplice e riservato. Esterna dopo esterna il ragazzo si è sempre aperto e alla fine si è innamorato di Sophie.

Nonostante tutto le sue possibilità di essere scelto sono le stesse di Giorgio Di Bonaventura, l’altro corteggiatore della tronista, che ha dimostrato di sapere come prendere la ragazza per lasciare il segno.

Per questo si dice turbato e molto in ansia per l’imminente scelta. In particolare i fan hanno notato un suo post sui social in cui esprime il proprio turbamento, anche senza fare alcun riferimento esplicito.

“C’è qualcosa nell’arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell’ordine e il fascino del caos: dentro questa lotta abita l’uomo, e ci siamo noi, tutti, ordine e disordine” scrive il ragazzo.

“Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno mistero… L’incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un’armonia impossibile e l’abbandono al caos…”

