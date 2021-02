Uomini e Donne, Sophie Codegoni: fa pace con Giorgio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma vediamo Sophie Codegoni fare pace con Giorgio dopo una settimana di tensione.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Archiviato il trono di Davide Donadei, al trono classico è la volta di Sophie Codegoni. La ragazza è l’ultima tronista a dover chiudere il suo trono.

La donna ha ancora qualche settimana prima della scelta finale e quindi i due corteggiatori, Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri, hanno ancora la possibilità di convincere la tronista a scegliere uno o l’altro.

Uomini e Donne: Matteo ci rimane male quando Sophie si chiarisce con Giorgio.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne grande spazio a Sophie Codegoni. La ragazza è l’ultima tronista ad essere ancora in gioco e quindi da qui in avanti avrà sempre più spazio per fare la sua scelta.

Vediamo subito la sua esterna con Matteo, che ha deciso di farla in spiaggia. Già prima di scendere dall’auto Sophie trova un biglietto in cui il ragazzo si dichiara e poi anche di persona la scena si ripete.

In particolare Matteo spiega che da adesso in poi si comporterà da uomo innamorato e non più da amico. L’esterna va bene e si chiude con un bacio a telecamere spente.

In studio però Sophie dichiara di aver pensato molto a Giorgio. Al ragazzo non è piaciuto come si erano lasciati nella scorsa puntata e per tutta la settimana ha fatto orecchie da mercante verso la tronista.

La ragazza ha infatti più volte tentato di contattarlo, in particolare per proporre un’esterna chiarificatrice, ma lui ha voluto lasciarla in dubbio. In studio però decide di darle ascolto e i due si spostano dietro le quinte per parlare e chiarirsi.

I due si accordano anche per un’esterna. In tutto questo Matteo, dopo la buona esterna mostrata, è stato completamente messo da parte. Il ragazzo per questo dichiara il suo malessere nell’essere stato messo in secondo piano.

