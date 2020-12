Maltempo a Napoli, il vento e il mare provocano danni ai ristoranti sul lungomare. VIDEO

Maltempo a Napoli. Le onde del mare forza otto arrivano sulla strada fino ai palazzi mettendo in pericolo le auto che transitano. chiusa via Partenope il traffico è stato deviato. Le immagini stanno facendo il giro del web.

Il maltempo a Napoli non dà tregua, le forte raffiche di vento provocano danni ai ristoranti sul lungomare di Via Partenope. I ristoratori sono chiamati a fronteggiare un ulteriore danno che si aggiunge alla chiusura a causa delle restrizioni dell’emergenza Covid. La forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo ha provocato danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede Universitaria.

Il mare come si può vedere dalle immagini in più punti ha invaso la carreggiata, portanto sull’asfalto anche molto detriti e creando pericolo e problemi alle auto in transito. Il comando della Polizia locale ha disposto la chiusura di via Partenope all’altezza di Piazza Vittoria deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale per raggiungere il centro.

Via Partenope resterà chiusa anche nelle prime ore di domattina per consentire la rilevazione dei danni ed il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti.

E’ impressionante la forza del vento e del mare che hanno spazzato via anche le barche del porticciolo di Marechiaro. Le immagini stanno facendo il giro del web.

Nel pomeriggio a Piazza Nazionale è caduta una palma che ha distrutto un’auto in sosta. Rami caduti ovunque, da Miano a Fuorigrotta dove è caduto anche un albero a piazzale Tecchio. Non si registrano feriti, ma il bilancio in città è pesante.

I vigili del fuoco sono impegnati in tutta la città. L’allerta meteo è stata prorogata per altre 24 ore, fino alla giornata di domani.