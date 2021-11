Maltempo a Napoli, albero cade su auto in sosta a Posillipo: nessun ferito

Maltempo a Napoli e provincia: i disagi a causa di pioggia e vento hanno portato anche alla sospensione dei collegamenti con le isole. Prorogata anche per domani l’allerta meteo (che diventa “gialla”).

La allerta meteo arancione in Campania ha provocato numerosi disagi a Napoli e provincia, fortemente colpite da pioggia e vento. Come riporta “Il Mattino”, momenti di paura ci sono stati Posillipo, dove all’esterno della scuola Della Valle un albero è crollato schiantandosi sopra un’auto parcheggiata all’esterno dell’istituto. Per fortuna, non ci sono stati altri danni, né a strutture né a persone.

Ricordiamo che, a differenza di numerosi Comuni della provincia, nel capoluogo partenopeo il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di non chiudere le scuole, firmando tuttavia un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura per oggi, mercoledì 3 novembre, di cimiteri e parchi cittadini.

Il maltempo sta inoltre creando in seria difficoltà per i collegamenti via mare con le isole del Golfo, visto che le onde alte provocate dal vento hanno provocato lo stop dei mezzi veloci da e per Ischia, Capri e Procida. Sospese inoltre tutte le corse di aliscafi e navi in partenza da Napoli dai moli Beverello e Porta di Massa. Traffico in tilt in varie zone della città e in provincia per allagamenti di strade e sottopassi.

Per la giornata di domani, giovedì 4 novembre, la Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato che dalle ore 8 l’allerta meteo sarà di livello “giallo” per l’intera giornata su tutto il territorio ad esclusione delle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento).

Si prevedono “ancora rovesci e temporali anche intensi con raffiche di vento. Prestare attenzione anche in assenza di precipitazioni per possibili fenomeni di dissesto idrogeologico come frane e caduta massi”.

Foto: “Videoinformazioni”