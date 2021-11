Allerta meteo arancione: scuole chiuse in molti Comuni nel Napoletano

Allerta meteo arancione in Campania: i sindaci di numerosi Comuni della provincia hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, mercoledì 3 novembre. A Napoli scuole aperte (ma cimiteri e parchi chiusi).

La allerta meteo arancione in Campania prevista per oggi, mercoledì 3 novembre, ha portato numerosi sindaci del Napoletano a ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi.

Tra i numerosi Comuni che hanno deciso di non aprire gli istituti scolastici, ci sono anche Giugliano, Pozzuoli, Casamicciola, Siano, Barano d’Ischia, Quarto, Marano, Mugnano, Casoria, Villaricca, Bacoli, Meta, Piano di Sorrento, Monte di Procida, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Torre del Greco, Portici, Ercolano, Melito, Poggiomarino, Qualiano, Striano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana e Terzigno. A Napoli, invece, il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di non chiudere le scuole, segnando una discontinuità con la precedente amministrazione guidata da Luigi de Magistris, che ha quasi sempre disposto la chiusura in caso di allerta meteo arancione (caratterizzata da piogge, temporali e forte vento).

Se da un lato le scuole sono rimaste aperte, dall’altro il primo cittadino partenopeo ha invece firmato una ordinanza con cui ha disposto la chiusura per oggi, mercoledì 3 novembre, dei cimiteri e dei parchi cittadini.