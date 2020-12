Lutto nel giornalismo napoletano, addio a Teresa Iaccarino: volto storico di Telecapri

Morta Teresa Iaccarino: la giornalista (volto storico di Telecapri) è deceduta a 61 anni a causa di un male incurabile.

Grave lutto nel giornalismo napoletano, che oggi dà l’addio a Teresa Iaccarino, morta stamattina ad Anacapri a causa di un male incurabile: aveva 61 anni.

Iaccarino è stata volto storico delle popolari emittenti locali Telecapri, Retecapri e Telecaprinews, ed era conosciuta anche per aver presentato programmi di intrattenimento molto seguiti negli anni ’80.

Famosa, tra le altre, la conduzione de La maratona di Uffi con il celebre pupazzo (programma che lanciava numerosi cartoni animati giapponesi).

Successivamente ha iniziato a scrivere per il giornale Seracittà e a lavorare come giornalista per il canale dell’isola azzurra, in cui ha passato tutta la sua carriera.