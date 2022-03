Legge Delega, ecco cosa cambierà per il gioco pubblico

“Il gioco pubblico alla sfida dell’innovazione. L’evoluzione dell’industria e il potenziale della trasformazione digitale”, evento organizzato dall’I Com, Istituto per la Competitività.

“La Legge delega è pronta. È la proposta del Governo che il Parlamento potrà eventualmente modificare, ma è pronta”. Con queste parole Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato importanti novità per il mondo del gioco pubblico e legale in Italia.

Lo ha fatto con un pizzico di ottimismo e soddisfazione, durante l’incontro online dal titolo “Il gioco pubblico alla sfida dell’innovazione. L’evoluzione dell’industria e il potenziale della trasformazione digitale”, evento organizzato dall’I Com, Istituto per la Competitività. “Speriamo che la tempistica sia compatibile con la fine della legislatura – ha spiegato Freni nel corso webinar – L’assetto della Legge delega è neutro e dovrebbe trovare l’approvazione da parte dei partiti visto che si basa sul contrasto al gap, al riciclaggio, a tutti quei fenomeni distorsivi che hanno inquinato il gioco lecito, che ricordiamo è un fenomeno fisiologico e autorizzato dalla Stato. Dobbiamo combattere le distorsioni del fenomeno, non il fenomeno”.

Ma la Legge Delega come e in che modo cambierà il mondo del gambling nostrano? I punti cardine della normativa riguardano soprattutto tre macro aree. Innanzitutto il contrasto al gap, ovvero il gioco d’azzardo patologico, poi al riciclaggio e infine a tutti i fenomeni di distorsione del gioco, aree che coinvolgono direttamente i casinò online sicuri presenti in Italia, che da anni cooperano con l’ADM per la tutela dei consumatori e del gioco sicuro.

All’interno del testo della legge si può trovare riferimento all’introduzione di nuovi strumenti tecnologici che, nel massimo rispetto della privacy, possano controllare il grado di partecipazione al gioco dei singoli utenti, ma anche l’introduzione di metodi di autolimitazione, sia temporali che economici, l’introduzione di campagne di comunicazione come messaggi automatici e mirati in caso di abitudini sospette e infine l’abbassamento degli importi minimi delle giocate, tutti elementi che rientrano nelle sfide future dell’Agenzia dei Monopoli.

Il focus più importante, come è ovvio, è quindi sul gioco online. Che per bocca dello stesso Federico Freni è “un fenomeno di cui non possiamo non tenere conto. Il gioco online è il futuro ed il futuro va regolato, per questo dobbiamo dare un sostegno a questo settore, affinché, prosperando, rispetti i valori per noi ineliminabili, come la tutela delle fasce deboli, evitando distorsioni – come il gioco illegale – che fanno male ad erario e cittadini”.

Infine la Legge Delega guarderà anche alla trasparenza delle norme e alla loro resa uniforme e omogenea in tutto il territorio italiano. Un momento questo che le associazioni di categoria e i rappresentanti delle aziende aspettavano da tanto tempo. E che adesso ha bisogno dell’ultimo miglio per diventare realtà.