Expo per il lavoro e per l’orientamento. L’incontro tra aziende e studenti al Centro Commerciale Campania

Dal 13 al 17 novembre Piazza Campania si trasformerà in una grande agorà dove gli studenti del 4° e 5° anno delle Scuole Superiori di Secondo Grado potranno incontrare aziende e acquisire competenze utili per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ospita per cinque giorni l’Expo per il lavoro e per l’orientamento.

Dal 13 al 17 novembre Piazza Campania si trasformerà in una grande agorà dove gli studenti del 4° e 5° anno delle Scuole Superiori di Secondo Grado potranno incontrare aziende e acquisire competenze utili per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Protagonisti di questo percorso di formazione e informazione anche i docenti che accompagnano e supportano gli studenti.

Expo L&O nasce in collaborazione con Asse 4 – Rete di Imprese, che ha come obiettivo quello di dare ai giovani la possibilità di comprendere le opportunità presenti nel mondo del lavoro, scoprire il proprio potenziale e imparare a promuoverlo nel migliore dei modi. Il progetto vede come partner Mideal, giovane realtà con un network di professionisti del mondo Hr, Skills4u, società che nasce a Milano nel 2014 dall’iniziativa di professionisti con esperienze qualificate nel campo del management, della consulenza e della formazione aziendale, e Deal Service, che offre una gamma di servizi in outsourcing per semplificare i processi aziendali (Facility Management, attività di segreteria, attività amministrativo-contabili, attività di marketing, logistica, supporto alle start-up).

Dal punto di vista operativo le giornate saranno strutturate in modo da consentire agli Enti di Formazione del territorio di fornire informazioni sui corsi e le modalità di erogazione e alle aziende di recruiting di illustrare le opportunità di inserimento lavorativo e gli iter di selezione. Ma ci sarà spazio anche per consulenze specializzate da parte di esperti che forniranno supporto per l’approccio al mondo del lavoro e aiuteranno a potenziare e valorizzare le competenze trasversali.

Studenti e docenti saranno anche coinvolti in un gioco interattivo, il Training Gaming, e potranno partecipare alla postazione dedicata alla settimana della robotica.