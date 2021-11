Illuminazione per il proprio giardino: ecco alcuni consigli per fare luce senza spendere cifre folli.

Chi ha la fortuna di poter disporre di un giardino davanti alla propria casa, dove magari poter trascorrere le serate estive in compagnia di amici e parenti, ci tiene particolarmente alla sua illuminazione, in modo da creare un’atmosfera di serenità.

Per poter realizzare tale contesto, non è certamente necessario spendere cifre folli. Prima di tutto è importante scegliere le luci da esterno, perché devono resistere ai cambiamenti di temperatura e alle umidità di autunno e inverno. In tal senso, sono molto utili le luci calde, mentre le luci fredde permetteranno molta visibilità. Per risparmiare è però consigliabile optare per luci led (che durano molto più a lungo e consumano meno) oppure quelle a energia solare (che durante il giorno immagazzina energia e la notte la ridistribuisce illuminando il giardino, proteggendo inoltre l’ambiente).

Non è poi necessario disporre troppe lampade o faretti, per cui basta scegliere i punti chiave e strategici facendo prima qualche prova. Per diffondere meglio l’illuminazione, bisogna posizionare la luce dall’alto verso il basso, ma possono andare bene anche le lampade da terra o a parete, oltre ai faretti da incasso a pavimento e i lampioncini ad energia solare.

C’è infine il fattore “bricolage” con cui dare libero sfogo alla fantasia, magari con lattine o barattoli di vetro che possono diventare delle simpatiche lanterne: basta inserire al loro interno delle candele o dei lumini.