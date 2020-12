Tariffe: ecco le migliori offerte per la luce nelle nostre case

Tariffe: ecco una selezione delle migliori offerte di Enel, Eni e Edison per la luce nelle nostre case.

I principali fornitori del mercato italiano propongono numerose offerte sulle tariffe per la luce nelle nostre case. Ecco una piccola selezione delle migliori offerte di Enel, Eni e Edison, suggerite dal noto blogger informatico Salvatore Aranzulla.

Offerte Enel

E-Light

Si tratta di una tariffa monoraria, che presenta un prezzo per la componente energia di 0,049 euro/kWh bloccato per 1 anno (escluse IVA e imposte).

E-Light Bioraria

Si tratta della variante bioraria dell’offerta precedente, caratterizzata dai seguenti prezzi: 0,0424 euro/kWh per la fascia blu (sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19:00 alle 08:00) e 0,0624 euro/kWh per la fascia arancione (da lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00): il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi.

Scegli tu 100×100 Senza Orari

Tale offerta permette di cambiare il proprio piano (senza affrontare costi extra) fino a un massimo di tre volte nei dieci mesi successivi all’attivazione per ogni anno contrattuale. È caratterizzata da un prezzo per la sola componente energia di 0,069 euro/kWh, nel caso venga attivata con la modalità Senza orari, altrimenti se si sottoscrive la versione bioraria, è possibile disporre di un prezzo energia pari a 0,0824 euro/kWh da lunedì a venerdì (dalle 08:00 alle 19:00) e di 0,0624 euro/kWh nel fine settimana, nei festivi e dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali.

Con l’opzione Notte e festivi, invece, è possibile avere il prezzo della componente energia gratuito per tutte le notti e nei giorni festivi, mentre dal lunedì al sabato (dalle 07:00 alle 23:00) il prezzo energia è di 0,125 euro/kWh. Viene offerta inoltre la possibilità di avere il primo mese gratis e il prezzo bloccato per 12 mesi.

Offerte Eni

Link

Attivando la componente luce dell’offerta, nella versione monoraria, si ha il prezzo bloccato a 0,0412 euro/kWh per il primo anno, che viene aumentato a 0,0463 euro/kWh nel secondo. Sottoscrivendo la versione bioraria, invece, il prezzo della componente energia è di 0,0442 euro/kWh (dal secondo anno diventa di 0,0497 euro/kWh) per la fascia 1 (quindi da lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, festività escluse) e di 0,0398 euro/kWh (dal secondo anno diventa di 0,0447 euro/kWh) per la fascia 2 (ovvero fine settimana e festivi).

SceltaSicura

Essa è disponibile sia in versione monoraria che bioraria: nel primo caso il prezzo della componente luce ammonta a 0,02429 euro/kWh; nel secondo caso, invece, è di 0,02617 euro/kWh per la fascia 1 (quindi da lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, festività escluse) e di 0,02341 euro/kWh per le fasce 2 e 3 (tutti i giorni, dalle 19:00 alle 08:00 + fine settimana e festivi). Il prezzo della componente energia è bloccato per i primi due anni.

Offerte Edison

Luce Prezzo Fisso 12

La versione monoraria di questa tariffa è caratterizzata da un prezzo per la componente energia di 0,063 euro/kWh; la versione bioraria di Luce Prezzo Fisso 12, invece, è caratterizzata da un prezzo di 0,082 euro/kWh per la fascia 1 (da lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, festività escluse) e di 0,052 euro/kWh per le fasce 2 e 3 (tutti i giorni, dalle 19:00 alle 08:00 + fine settimana e festivi). Il prezzo è bloccato per il primo anno e nell’offerta è incluso il servizio “Prontissimo casa”, che offre la possibilità di richiedere assistenza a pagamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo a una rete di 1.400 professionisti + 25 euro di bonus in bolletta e un buono regalo di 25 euro da spendere in molteplici store.

Edison Web Luce

La versione monoraria di questa offerta fissa il prezzo della componente luce a 0,044 euro/kWh; la versione bioraria, invece, fissa il prezzo a 0,057 euro/kWh per la fascia 1 (da lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, festività escluse) e a 0,037 euro/kWh per le fasce 2 e 3 (tutti i giorni, dalle 19:00 alle 08:00 + fine settimana e festivi). Sottoscrivendo l’offerta online, il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto ed è possibile ottenere uno sconto di 50 euro direttamente in bolletta.