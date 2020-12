Il Segreto, anticipazioni: intervista a Donna Francisca

Il Segreto, anticipazioni. In attesa del gran finale Maria Bouzas (Donna Francisca) ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle vicende che chiuderanno la soap.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Segreto, popolare soap opera spagnola. In attesa che Mediaset mandi in onda le ultime puntate dell’ultima stagione della soap, il magazine ufficiale ha intervistato Maria Bouzas, l’attrice che interpreta Donna Francisca.

Ricordiamo che la soap è in pausa per le feste di Natale e che dal 4 gennaio è in programmazione la prima storica stagione della soap, quella che ha fatto innamorare migliaia di fan che ancora oggi seguono le vicende di Puente Viejo.

Maria Bouzas l’attrice che presta il volto a Donna Francisca ne Il Segreto, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della soap opera spagnola

Sarà il momento in cui a Puente Viejo verrà eletta una sindaca repubblicana. In base ad altre anticipazioni, sappiamo che quest’ultima dovrebbe essere Alicia Urrutia, che abbiamo lasciato nelle precedenti puntate proprio mentre stava debuttando in politica.

Sempre nell’intervista alla rivista ufficiale de “Il Segreto” Maria Bouzas dice anche che Raimundo recupererà la salute e che lui e Francisca torneranno a essere felici, ma non lasceranno la cittadina di Puente Viejo.

Conclude la Bouzas, esperta attrice di cinema e di teatro, rispetto al suo personaggio televisivo, a cui ha prestato il volto per nove anni: “Sì, è stato il ruolo della mia vita”.

. Nell’intervista si legge che, nello scontro politico che ha luogo a Puente Viejo tra due fazioni contrapposte, la Montenegro si schiera a favore della monarchia, contro l’instaurazione della repubblica.

La matrona cercherà di coinvolgere Lazaro Campuzano – che arriverà nella cittadina iberica per vendicare la morte del fratello Jeremias – e Don Filiberto in una battaglia che, lei crede, le ridarà potere.

Per questo motivo, nei nuovi episodi, la vedremo coinvolta nella misteriosa setta degli Arcangeli, gli uomini incappucciati che avevano rapito, e poi rilasciato, Don Filiberto.