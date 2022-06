Il Parco Archeologico di Ercolano tra Festa della Musica e Museum Week

In occasione della Festa della Musica, il Parco Archeologico di Ercolano organizza un evento tra Festa della Musica e Museum Week, in programma martedì 21 giugno 2022

​Il Parco Archeologico di Ercolano si trasforma nuovamente in un grande teatro all’aria aperta, ospitando martedì 21 giugno dalle 10.00 alle 12.00 la Festa Europea della Musica. Il suono di violini, arpe, chitarre, flauti si diffonderà nel Parco in un tripudio di bellezza e armonie per onorare questo evento che ha visto i suoi primordi in Francia ma si è diffuso ormai in ogni paese d’Europa.

Il tema dell’edizione 2022 è “Recovery Sound & Green Music Economy” e il 21 giugno sarà una giornata dedicata alla cura dell’ambiente del patrimonio culturale nazionale coronata dalla musica.

Il Parco Archeologico di Ercolano celebrerà il tema con l’integrazione all’interno del sito delle diverse arti e con l’inclusione attraverso decine di giovani dei licei musicali e coreutici. Protagonisti saranno infatti gli studenti dei Licei musicali: Grandi di Sorrento, Margherita di Savoia di Napoli, Melissa Bassi di Napoli, Moscati di Sant’Antimo, Severi di Castellammare, Rosmini di Palma Campania, Munari di Acerra, Pitagora di Torre Annunziata, Boccioni Palizzi di Napoli.

Alcuni dei luoghi del sito archeologico, in cui la protagonista assoluta sarà la musica, saranno: la Casa del salone nero, la Casa dello scheletro, la Casa del tramezzo di legno. I visitatori del Parco Archeologico di Ercolano, attraverso il pagamento del biglietto, potranno accedere ad ogni performance che si svolgerà all’interno del sito dalle 10.00 alle 12.00. Completa la festa anche la comunità social, con la partecipazione del Parco alla Museum Week, dal 13 al 19 giugno, evento globale che vede la partecipazione di musei, parchi e istituzioni culturali da tutto il mondo.

Il Parco raccoglie la sfida del tema di questo anno “Cultura, società e Innovazione” articolato in sette hashtag, uno per ogni giorno della settimana: #innovazioneMW; #creatoriMW; #libertàMW; #sessualitàMW; #ambienteMW; #lezionidivitaMW; #danzaMW. Ogni giorno diventa così lo spunto per proiettare in una rete internazionale le specificità identitarie ercolanesi, che diventano così patrimonio di una comunità globale che si ritrova sui canali social.

“Al Parco Archeologico di Ercolano, martedì 21 giugno, – dichiara il Direttore Francesco Sirano – ci sarà una vera festa con un tripudio di note e performance degli studenti dei Licei musicali e coreutici di Napoli e provincia. Con la partecipazione alla Museum Week, ancora una volta reale e virtuale si contaminano in una adesione globale; il Parco torna ad essere un luogo pieno di vita, di musica, di giovani che lo frequentano”.