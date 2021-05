“Transformers – L’ultimo cavaliere” su Italia 1. I film in tv venerdì 7 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 7 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 7 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Misteri nascosti – 21:15 Sky Cinema Dante’s Peak – La Furia Della Montagna – 21:00 Iris Transformers – L’ultimo cavaliere – 21:20 Italia 1 Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Transformers: The Last Knight

Transformers: The Last Knight Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – Cina – USA

Canada – Cina – USA Durata: 154′

154′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel TRAMA Transformers – L’ultimo cavaliere (Transformers: The Last Knight), meglio noto come Transformers 5 – L’ultimo cavaliere, è un film del 2017 diretto da Michael Bay, quinto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers e sequel di Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Mark Wahlberg riprende il suo ruolo da L’era dell’estinzione, mentre Josh Duhamel, John Turturro e Glenn Morshower riprendono i loro ruoli dai primi tre film della serie. Girato in varie località internazionali, tra cui Cuba, il film è stato distribuito negli Stati Uniti il 21 giugno 2017, anche in 3D, IMAX e IMAX 3D. I Transformers sono robot alieni dal pianeta Cybertron che vivono tra gli esseri umani ormai da anni e si nascondono dalle forze speciali del governo Usa. Quando un gruppo di ragazzini entra nell’area proibita di Chicago, Cade Yaeger interviene a salvarli e riceve da un Transformer in fin di vita un antico talismano, che gli si attacca addosso. Yaeger e la giovanissima Izabella sfuggono all’arresto e si rifugiano in una grande discarica di automobili, dove vivono diversi Autobot… Dalla Cina con furore – 21:20 Rai 4 Prova a incastrarmi – 21:15 Premium Cinema 2 Black or White – 21:10 Rai Movie Son de mar – 21:15 Cielo Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato – 21:10 Paramount Channel Babe – Maialino coraggioso – 21:00 Sky Family