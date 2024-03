La grande musica arriva nei The Space Cinema con tre racconti

Le sale dei The Space Cinema celebrano la grande musica con tre testimonianze e una speciale programmazione.

The Space Cinema apre le porte al passato e al presente della grande musica per celebrare nelle sale cinematografiche l’arte in tutte le sue forme. A partire dal 25 marzo, infatti, prenderà il via una speciale programmazione che porterà al cinema tre meravigliose testimonianze musicali, dagli anni ‘70, ai primi 2000 fino ai giorni nostri.

La prima opera ad entrare in sala sarà “Led Zeppelin: The Song Remains the Same”, in programmazione dal 25 al 27 marzo. Il rivoluzionario film-concerto diretto da Peter Clifton e Joe Massot cattura l’energia e l’elettricità delle esibizioni dei Led Zeppelin al Madison Square Garden nel 1973.

Il film, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, è stato creato appositamente per il cinema dai membri della band, che hanno anche rimasterizzato la colonna sonora al fine di donare al pubblico una straordinaria esperienza visiva e musicale. Chi acquisterà online i biglietti per lo spettacolo del 25 marzo riceverà in omaggio una cartolina celebrativa dell’evento.

Il 27 e il 30 marzo, invece, spazio al film documentario “Hate to Love: Nickelback”, uno sguardo approfondito su uno dei gruppi rock di maggior successo al mondo. L’opera, disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano, racconta la vera storia dei Nickelback, dai loro umili esordi in Alberta all’esplosivo successo globale di ‘How You Remind Me‘ nel 2001 e alle hit da record che seguirono e continuano ancora oggi.

In un resoconto sorprendentemente schietto, onesto e rivelatore, la band discute la nascita dei Nickelback e la loro incredibile ascesa negli anni Duemila, rivelando l’impatto personale dell’astio online, la lealtà dei fan e la decisione di tornare sulle scene dopo una pausa di cinque anni con un nuovo disco e un tour di enorme successo.

Il viaggio alla scoperta della grande musica proseguirà dal 10 al 13 aprile con “SUGA – Agust D Tour ‘D-DAY’ The Movie”, altra proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, che porta sul grande schermo tutta l’energia e il talento di SUGA, noto anche come Agust D e membro dei BTS, una delle band più amate al mondo.

Questo film-concerto offre uno spettacolo elettrizzante con esclusive proiezioni per regalare agli ARMY un’esperienza straordinaria nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La performance cattura la potenza e la magia del tour, offrendo una visione avvincente delle straordinarie esibizioni di SUGA.

