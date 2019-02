Un posto al sole: nelle puntate da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo Otello comunicherà a Silvia e Michele una notizia inaspettata su Teresa.

Importanti novità nelle prossime puntate di Un posto al sole, la soap made in Naples di Rai 3 (in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 20.45).

Come riportato da “Tvsoap”, nella settimana che andrà da lunedì 25 Febbraio a venerdì 1 marzo 2019, si ritornerà a parlare di Teresa Diacono (Carmen Scivittaro), assente già da diverso tempo dallo schermo. Le anticipazioni narrano che suo marito, Otello Testa (Lucio Allocca), farà ritorno da Indica, paese in cui si trova la donna per accudire il padre, con un umore non del tutto felice. Otello infatti apparirà triste e sconsolato e informerà Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) di una spiazzante novità al riguardo, del tutto inaspettata. Otello infatti col suo racconto riuscirà a meravigliare i coniugi Saviani, colti di sorpresa dalle ultime novità derivanti dal paese di nonno Dino.

Un posto al sole: l’assenza di Carmen Scivittaro preoccupa i fan

Da tempo i fan di Upas si stanno interrogando sul reale motivo dell’assenza di Teresa dagli episodi della soap partenopea. Carmen Scivittaro è sparita oltre che dallo schermo anche dai social, con i fedeli telespettatori molto preoccupati visto il suo aspetto deperito nelle ultime puntate in cui è apparsa.

Successivamente, l’assenza della donna è stata attribuita ad un grave lutto familiare subito nello scorso agosto, dolore che l’ha costretta a rimanere lontana dalle telecamere a causa del suo pessimo stato emotivo che non le consentiva di svolgere il suo lavoro in maniera corretta.