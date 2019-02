Torna ‘Made in Sud’, con Fatima Trotta e la novità Stefano De Martino

Dal prossimo 4 marzo tornerà su Rai 2 tutta la comicità di ‘Made in Sud’, tra tante novità e la certezza di divertirsi come sempre in diretta dall’Auditorium di Napoli.

Torna su Rai2 la comicità “Made in Sud”. Il celebre show comico, prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni, andrà in onda dal 4 marzo alle 21.20 con tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino al suo debutto al fianco di Fatima Trotta. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo. Nato e cresciuto tra il Vesuvio e il mare, Stefano De Martino sarà, accanto alla “veterana” Fatima Trotta, il padrone di casa dello show che per sette puntate andrà in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione Tv di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Nuova anche la sigla e rinnovato l`impianto scenico.

Il cast di comici e il corpo di ballo

Sul palco si alterneranno comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti non solo dalle aree del Sud d’Italia. Fra gli altri, Mino Abbacuccio, gli Arteteca, Mariano Bruno, Paolo Caiazzo, i Ditelo Voi, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Antonio D`Ausilio, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari.

Il cast sarà arricchito da un corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini, mentre i contrappunti musicali dalla console, che daranno ritmo all`intera serata e ai comici, saranno, come da tradizione, a cura di Frank Carpentieri.

Realizzato nel Cptvv Rai di Napoli, prodotto in collaborazione con la Tunnel produzioni, “Made in Sud” è un programma di Nando Mormone e Paolo Mariconda, scritto con Francesco Albanese, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini e Ciro Cerruti. A cura di Cristina Ambrosi, produttore esecutivo Corrado Pacetti, scenografia di Alida Cappellini Giovanni Licheri, regia di Sergio Colabona.