Checco vive a Padova, ma viene dal Sud, la moglie Daniela perde il posto in fabbrica e lui comincia a fare il venditore di aspirapolveri porta a porta. Dopo avere ripulito i pavimenti e le tasche, di zie e parenti, Checco rimane sul lastrico. “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno”. E’ questa la promessa che Checco fa a suo figlio Nicolò. Ma senza un soldo, si troverà presto ad onorarla e così finiranno ospiti di una vecchia zia, in Molise, dove non c’è neanche l’ombra di un bambino…

Sergio lavora come carpentiere, ma in realtà è un geometra. Sabrina adesso collabora nel ristorante del suo compagno, ma è un ex cantante. Sergio e Sabrina hanno una relazione extraconiugale, ma in questo momento sono entrambi in bolletta e quindi non possono andare a vivere insieme. Un collega di Sergio gli fa uno scherzo, facendogli credere di essere diventato ricco così Sergio convince Sabrina a fuggire con lui. Alcuni parenti scappano insieme a loro. Non sarà così semplice però mantenere in piedi la faccenda…

Kill command – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK

UK Durata: 99′

99′ Regista: Steven Gomez

Steven Gomez Cast: Thure Lindhardt, Vanessa Kirby, David Ajala

TRAMA