Il mondo è lacerato dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver ripetutamente cercato di arruolarsi nell’esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile Steve Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo trasformerà nel Super-Soldato conosciuto come Captain America. Diventato un super eroe, Roger si unisce a Bucky Barnes e a Peggy Carter per sconfiggere l’organizzazione malvagia HYDRA, capitanata dal terribile Red Skull.

Thomas Craven è un detective della omicidi in servizio al Boston Police Department. Quando gli uccidono la figlia, l’uomo e gli agenti che indagano pensano che potesse essere lui il vero bersaglio. Tuttavia, quando da questa pista non viene fuori nulla di credibile, l’uomo inizia ad indagare per conto proprio, scoprendo ben presto gli sporchi affari della Northmoor, la società per cui la figlia lavorava come stagista. Craven dovrà mettere in campo tutta la sua astuzia ed esperienza per incastrare i colpevoli.