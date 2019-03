Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 13 marzo.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 13 marzo:

Belle e Sebastien, amici per sempre – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre

Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 97′

97′ Regista: Clovis Cornillac

Clovis Cornillac Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac

Poliziotto in prova – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Ride Along

Ride Along Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Regista: Tim Story

Tim Story Cast: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter

Trama: Il poliziotto privato Ben Barber sta lavorando come security in un liceo mentre riceve una lettera che gli comunica di essere stato accettato dall’accademia di polizia. Prima di sposare la sua fidanzata Angela, deve chiedere però a suo cognato James Payton il permesso, il quale è invece un agente, noto e temuto dai criminali e utilizzato nelle azioni più pericolose. Nonostante Ben abbia sognato da sempre di far parte della polizia, egli non ha mai avuto un contatto con la realtà, ma solamente nel modo virtuale.

Il piccolo Lord – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Little Lord Fauntleroy

Little Lord Fauntleroy Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 103′

103′ Regista: Jack Gold

Jack Gold Cast: Rick Schroder, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley, Barry Jackson, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Rolf Saxon, Patsy Rowlands, Patrick Stewart, Ann Way, Rick Schroeder, Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely

Trama: Un vecchio e severo Lord inglese nomina suo erede il nipotino americano. Lo ospita presso di sé ma senza la madre, con la quale non va d’accordo. Freddi in un primo tempo, i rapporti tra il nonno e il nipote si fanno via via più affettuosi e scongiurano il tentativo di appropriarsi del titolo da parte di un’altra persona.

Outcast – 21:30 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Outcast

Outcast Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Canada – Cina – Francia – USA

Canada – Cina – Francia – USA Durata: 99′

99′ Regista: Nick Powell

Nick Powell Cast: Nicolas Cage, Hayden Christensen, Alexandre Bailly

Trama: Quando il giovane erede del trono Imperiale della Cina, l’adolescente Ching, diventa il bersaglio del geloso fratello che vuole eliminarlo per garantirsi la successione, il ragazzo e la sorella Liu fuggono dal palazzo reale. Inseguiti e arrestati dalle “guardie nere” del principe usurpatore, verranno liberati dal giovane cavaliere templare e reduce dalle Crociate, Jacob. Con l’aiuto di quest’ultimo e quello del suo mentore, il crociato-bandito Gallain, il giovane principe Shing potrà finalmente salire al trono.

The social network – 21:10 Rai 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Social Network

The Social Network Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: David Fincher

David Fincher Cast: Jesse Eisenberg, Brenda Song, Armie Hammer, Max Minghel, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Bryan Barter

Trama: Harvard, 2003: lo studente Mark Zuckerberg, lasciato dalla fidanzata, progetta un sito dove è possibile votare le migliori ragazze universitarie. È l`idea che poi porterà alla creazione di Facebook, social network che presto diventa un affare da miliardi di dollari. Due compagni di Harvard, i gemelli Winklevoss, lo accusano però di aver rubato loro l`idea. Attraverso le deposizioni della causa legale, il film ripercorre la vera storia del più diffuso social network sul pianeta e del suo inventore.

Il sapore del successo – 21:15 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Burnt

Burnt Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: John Wells

John Wells Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Daniel Bruehl, Sam Keeley

Trama: Adam Jones ha un talento innato, quello per la cucina. Ai fornelli è una star, riesce a creare piatti in grado di lasciare strabiliato chiunque li assaggi. Ma la seconda stella Michelin, conquistata nel suo ristorante di Parigi, gli ha dato alla testa e l’uomo ha rovinato tutto, dandosi alla droga e all’alcol. Sparito dalla circolazione per tre anni, Adam decide di tornare a Londra e conquistare la terza ambita stella. Per farlo avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte dei suoi amici.

Out of time – 21:25 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Out of time

Out of time Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Carl Franklin

Carl Franklin Cast: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain

Trama: Florida. Matt Lee Whitlock, capo della polizia locale, è rispettato dai colleghi e benvoluto da tutti. L’uomo si sta separando dalla moglie poliziotta Alex, e vive una relazione con Ann, sposata con un uomo violento. Quando una notte la casa di Ann va a fuoco a causa di un incendio doloso, Matt dovrà affrontare una corsa contro il tempo per scoprire la verità ed evitare che il suo nome finisca nella lista degli indagati. Tutti gli indizi infatti sono contro di lui e ad indagare sul caso è proprio l’ex moglie…

Inferno su Berlino – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Inferno – Das Flammen über Berlin

Inferno – Das Flammen über Berlin Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 90′

90′ Regista: Rainer Matsutani

Rainer Matsutani Cast: Stephan Hornung, Silke Bodenbender, Klaus J. Behrendt, Christian Kahrmann

Trama: Sulla torre della Tv dell’Alexanderplatz di Berlino, a più di 200 metri di altezza, scoppia un incendio che minaccia il ristorante e il vasto locale panoramico, pieni di gente data l’ora di punta. I vigili del fuoco intervengono con tutte le forze disponibili: si intrecciano così i destini di Horst, capo dei pompieri, e di Tom, radiato dal corpo a seguito di un tragico incidente nel quale aveva perso la vita il figlio del capo.

Serendipity – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Serendipity

Serendipity Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Peter Chelsom

Peter Chelsom Cast: John Cusack, John Cusak, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven

Trama: Un uomo e una donna in una New York invernale dove si può pattinare e dal cielo cadono solo fiocchi di neve. Il colpo di fulmine in una grande città può scoccare, irreparabile e gentile, in un grande magazzino, all’ora dello shopping. Jonathan e Sara non sono i primi e non saranno gli ultimi.