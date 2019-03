Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 28 marzo.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 28 marzo:

Io vi troverò – 21:20 Canale 5

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Taken

Taken Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 93′

93′ Regista: Pierre Morel

Pierre Morel Cast: Liam Neeson, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley

Trama: Bryan Mills, ex agente segreto, dopo tanti anni di servizio, nei quali ha sacrificato spesso la famiglia per amore della patria, si è dimesso per poter stare vicino a Kim, la figlia diciassettenne che vive con la madre e il facoltoso patrigno in una lussuosa villa a Los Angeles. Ma quando Kim viene rapita insieme ad un’amica da un’organizzazione criminale che commercia in prostitute per venderle al miglior offerente, Bryan, in poche ore di tempo, dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza per cercare di salvarle.

Safe house – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Safe House

Safe House Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Sudafrica – USA

Sudafrica – USA Durata: 115′

115′ Regista: Daniel Espinosa

Daniel Espinosa Cast: Denzel Washington, Vera Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Ryan Reynolds, Robert Patrick

Trama: Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce, però, a fuggire insieme al suo custode. Il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto…

The blind side – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Blind Side

The Blind Side Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 129′

129′ Regista: John Lee Hancock

John Lee Hancock Cast: Sandra Bullock, Rhoda Griffis, Quinton Aaron, Ray McKinnon, Lily Collins, Jae Head, Andy Stahl, Kathy Bates, Kim Dickens, Tim McGraw

Trama: Quello tra Michael Oher e i Touhys è un incontro destinato a cambiare per sempre le loro vite: lui è un giovane afroamericano senzatetto, loro una famiglia, bianca e borghese, disposta ad adottarlo. Il ragazzo trova amore, la possibilità di acculturarsi e la grande occasione per giocare in una squadra di football e diventare un campione. I Touhys, in cambio, riusciranno a ritrovare se stessi. Basato su una storia vera; premio Oscar per la migliore attrice protagonista a Sandra Bullock.

Identità violate – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Taking Lives

Taking Lives Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 103′

103′ Regista: D.J. Caruso

D.J. Caruso Cast: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands

Trama: Illeana Scott, agente speciale dell’FBI, usa un approccio intuitivo e inusuale per svelare i misteri delle menti criminali e, spesso si rivela essere l’unico modo per scoprire l’identità degli assassini e permettere alla polizia di arrestarli. Chiamata dal commissario Hugo Leclair a Montreal, in Canada, per investigare su un omicidio, l’agente Scott intuisce di avere a che fare con un serial killer camaleontico, che ruba la vita delle sue vittime e ne assume l’identità. Sola, in una città sconosciuta e senza nessuno di cui potersi fidare, si trova improvvisamente circondata da sospetti in un caso che la coinvolge personalmente in modo agghiacciante…

Braveheart – 21:10 Rai Movie

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Braveheart

Braveheart Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 178′

178′ Regista: Mel Gibson

Mel Gibson Cast: Mel Gibson, Catherine McCormack, Brendan Gleeson, Sophie Marceau, Catherine McCormac, Patrick McGoohan

Trama: Nell’anno 1280 la Scozia rimane senza eredi al trono e il re d’Inghilterra, Edoardo I detto il Gambelunghe, mette in atto un piano per estendere i propri domini. Fa uccidere in un’imboscata molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatena gli eserciti contro le popolazioni dei villaggi rurali. Rimasto orfano a causa di queste rappresaglie, il giovane William Wallace viene messo sotto la tutela dello zio Argyle. Molti anni dopo, William fa ritorno al proprio villaggio e ha inizio la vendetta di William Wallace, il cui coraggio darà vita alla ribellione dell’intero popolo di Scozia contro la tirannia del dominio inglese.

The killer inside me – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Killer Inside Me

The Killer Inside Me Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Canada – Regno Unito – Svezia – USA

Canada – Regno Unito – Svezia – USA Durata: 109′

109′ Regista: Michael Winterbottom

Michael Winterbottom Cast: Casey Affleck, Simon Baker, Elias Koteas, Bill Pullman, Rosa Pasquarella, Liam Aiken, Jay R. Ferguson, Brent Briscoe, Tom Bower, Matthew Maher, Zach Josse, Blake Brigham, Kate Hudson, Jessica Alba, Ned Beatty

Trama: Tratto dall’omonimo romanzo del leggendario scrittore pulp Jim Thompson, la storia di Lou Ford, giovane e amabile vicesceriffo di una piccola cittadina del Texas. Dietro i suoi modi gentili e civili, l’uomo nasconde però una personalità complessa e un passato da serial killer che verrà ‘risvegliato’ dall’incontro con una prostituta, dando vita a una nuova spirale di violenza e morte. Quando i sospetti si concentreranno verso di lui, riemergerà così la vera natura di Lou…

Il caso Freddy Heineken – 21:10 Paramount Channel

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Kidnapping Mr. Heineken

Kidnapping Mr. Heineken Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Belgio – UK – USA

Belgio – UK – USA Durata: 95′

95′ Regista: Daniel Alfredson

Daniel Alfredson Cast: Jim Sturgess, Sam Worthington, Ryan Kwanten

Trama: Nel 1983 quattro amici di infanzia decidono di rapire Freddy Heineken, erede dell’impero della birra e uno degli uomini più ricchi al mondo. Cor van Hout, leader del gruppo e grande stratega, elabora un piano audace per sequestrare il miliardario e chiedere il più grande riscatto mai pagato per un ostaggio: circa 50 milioni di dollari. Una storia vera basata sul racconto del giornalista Peter R. de Vries di quello che è stato definito “il più famoso rapimento del 21esimo secolo”.

Vita da camper – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: RV

RV Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 99′

99′ Regista: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Cast: Robin Williams, Jojo Levesque, Cheryl Hines, Kristin Chenoweth, Joanna ‘JoJo’ Levesque

Trama: A causa di un’importantissima riunione di lavoro, Bob Munro convince moglie e figli a rinunciare alle vacanze alle Hawaii per un viaggio in camper verso le Montagne Rocciose, in Colorado. Una volta giunti a destinazione, i Munro devono vedersela con una bizzarra comunità di campeggiatori, tutti rigorosamente muniti di camper…

Rachel – 21:15 Sky Cult