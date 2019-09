Nel sedicesimo secolo, uno sceriffo indaga su una serie di brutali omicidi: avvicinandosi alla verità si trova di fronte a un drammatico dubbio di coscienza.

Rosie e Alex sono migliori amici dall’età di 5 anni. Crescono sognando di viaggiare per il mondo e di lasciare la piccola cittadina in cui vivono per trasferirsi in America e frequentare insieme l’università. Nella realtà, quando si tratta di amore, vita e di fare le scelte giuste, i due ragazzi sono però i peggior nemici di loro stessi. il destino li spinge inesorabilmente lontani l’una dall’altro. Solo una continua corrispondenza, fatta prima di lettere, poi di mail e sms, riesce a preservare il loro speciale legame..

Una notte al museo 2 – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Night at the Museum: Battle of the Smithsonian

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 105′

105′ Regista: Shawn Levy

Shawn Levy Cast: Ben Stiller, Amy Adams, Robin Williams, Owen Wilson, Bill Hader, Hank Azaria

TRAMA