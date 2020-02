Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie, tranne quando sogna. In seguito alla morte del suo tanto amato padre, la giovane donna partecipa ad una festa, salvo poi scoprire che si tratta, in realtà, di un espediente per la proposta di matrimonio dal giovane lord inglese Hamish Ascot. Interdetta innanzi alle centinaia di persone che aspettano la sua risposta, decide di scappare, inseguendo nel bosco il suo vecchio amico il Bianconiglio…

Jacob Sternwood, un ex criminale rifugiatosi in Islanda, è costretto a far ritorno a Londra quando suo figlio rimane coinvolto in una rapina andata a male. Per anni, ha fatto perdere ogni sua traccia ma il detective Max Lewinsky non ha mai smesso di dargli la caccia, sperando di riuscire un giorno a catturarlo. Non appena si ritrovano faccia a faccia, Jacob e Max scoprono di essere coinvolti in una cospirazione più grande di loro e per sopravvivere sono costretti a unire le loro forze e sostenersi a vicenda.

Gli invisibili – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Time Out of Mind

Time Out of Mind Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Oren Moverman

Oren Moverman Cast: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone

TRAMA