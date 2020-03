Antonio e Daniela vivono serenamente grazie a un’impresa di pulizie. Un giorno, però, l’impresa fallisce senza un apparente motivo e si ritrovano sul lastrico. I due allora, per poter pagare alla figlia gli studi negli Stati Uniti, accettano di lavorare come camerieri presso la mega villa di un tale Simone Santoro, pezzo grosso della politica, ma corrotto. Ben presto, Antonio scopre che è proprio a causa dei traffici illegali del suo nuovo capo che ha perso il lavoro. L’uomo decide così di rendergli pan per focaccia…

Giacomo, autore comico televisivo di modestissimo successo, piacciono le donne, veramente tutte e troppo. Giovanna, bella e affermata trainer e mental coach, non è capace di dire di no e finisce per concedersi anche a chi non la merita. I due si incontrano nello studio di uno psicanalista e, in cerca di una soluzione al problema che li accomuna, finiranno travolti da una girandola di disavventure che li porterà in giro per l’Italia nelle situazioni più disparate, bizzarre e irresistibili.

Ocean’s 8 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Regista:

Cast:

TRAMA