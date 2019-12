Beautiful, anticipazioni puntata di mercoledì 18 dicembre. In questa puntata vedremo Hope sempre più chiusa in se stessa e in crisi.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 18 dicembre. In questa puntata vediamo ancora il dramma causato dalla morte della piccola Beth alla sua famiglia. Hope infatti è sempre più in crisi e si chiude in se stessa.

Chi ci segue però sa che in realtà non è vero che la piccola è morta, anzi. E’ viva e vegeta e verrà adottata da Steffy. L’unico che sa tutto, per il momento, è il dottor Reese, ma ancora non si decide a parlare.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope è ormai in crisi netta mentre Liam ha trovato un appoggio in Steffy, con la quale ha già attraversato questo momento buio con lui quando hanno perso il bambino che lei portava in grembo.

Intanto, sembra proprio che le cose per Liam possano complicarsi visto che il suo cuore è sempre diviso tra le sue donne e che Hope è molto presa dalla sua disgrazia tanto da chiudersi in se stessa. Come andrà a finire tra loro?

Liam riuscirà a dedicare il giusto tempo alla moglie e al figlio che ha avuto insieme a Steffy o Hope sarà troppo gelosa della famiglia perfetta che il marito ha con un’altra donna.

Il dottore Reese ha ripercorso quella nottata con Taylor ma non ha rivelato i dettagli di quel parto maledetto. Cosa è successo davvero?

