Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 dicembre

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 15 al 21 dicembre. Liam e Hope sono devastati per la morte della piccola Beth. Decidono di organizzare una commemorazione a cui partecipa tutta la famiglia.

Intanto il dottor Reese trova una bambina pronta per essere adottata e avvisa Taylor. La donna inoltre partecipa al dolore per la scomparsa di Beth e si reca dai Forrester per porgere le sue condoglianze.

Vediamo adesso la trama delle puntate più nel dettaglio.

Taylor è sinceramente affranta per quanto accaduto a Hope. La donna è triste anche per Brooke. Così, si reca da lei e prova a starle vicino. Finalmente il ghiaccio tra loro si scioglie e dopo tanti anni, si chiedono scusa a vicenda. Intanto, si tiene una toccante commemorazione in onore di Beth. La famiglia Forrester al completo partecipa e si stringe attorno a Hope.

Tutti sono furiosi con il dottore Reese. Non riescono a credere che la morte di Beth sia stata naturale. Sono certi, che il dottore abbia compiuto qualche sbaglio che ha portato all’improvviso decesso della piccola. Zoe si sente molto a disagio per come viene trattato suo padre. Taylor va a parlare con Reese e lo ritrova in un pessimo stato. L’uomo è divorato dai sensi di colpa.

Ridge, Brooke e Bill sono molto provati per la morte di Hope. La bambina poteva essere l’occasione per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della storia dei Forrester e degli Spencer. Anche Hope è comprensibilmente scioccata. Non riesce a credere che tutti i suoi sogni siano andati in frantumi. Non diventerà mamma.

Reese prova a confidarsi con Taylor. Il dottore dice di sentirsi a disagio per quanto accaduto. Tuttavia, accade un colpo di scena. Reese, infatti, sostiene di poter essere d’aiuto a Steffy che sta cercando una sorellina per Kelly. La figlia di Taylor, infatti, aveva espresso il desiderio di fare crescere sua figlia in compagnia di un’altra bambina.

Reese lascia un attimo la stanza, poi torna con una bambina in braccio. Taylor è stupita. Gli chiede da dove venga la piccola. A quel punto, entra nella stanza Florence. La donna dice di essere la mamma della bambina. Non può tenerla e così ha deciso di darla in adozione a una famiglia che possa amarla e prendersi cura di lei.

Liam è disperato quanto Hope. Non riesce ad accettare la morte di Beth. Per provare a non pensarci almeno per un attimo, decide di fare quattro passi. Così, si reca da Steffy e cerca di avere consolazione da lei e dalla loro bambina. Steffy si dimostra molto comprensiva. È un momento delicato per il suo ex compagno e lei intende stargli accanto.

Brooke è assorbita totalmente da Hope. Non ha nessuna intenzione di lasciarla sola. La ragazza sembra intrappolata in un tunnel fatto di dolore e rabbia. Intanto, due persone si riavvicinano. Mentre si trovano nello studio fotografico, infatti, Zoe e Xander si baciano.

