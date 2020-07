Beautiful, anticipazioni dal 27 al 31 luglio. Thomas droga la bevanda di Liam e poi insinua dei dubbi su di lui in Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 27 al 31 luglio. In queste puntate vedremo proseguire il piano di Thomas di screditare Liam e tentare di spianare la strada verso Hope.

In questo caso il ragazzo ha messo qualcosa nel drink di Liam che dopo averlo bevuto diventa particolarmente euforico. Sfruttando questa cosa Thomas inizia ad insinuare dei dubbi in Hope riguardo il suo ex marito.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam non intende passare la giornata con Thomas, ma Steffy cerca di indurlo alla calma.