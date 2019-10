Uomini e Donne, trono over: Ida Platano in lacrime

Uomini e Donne, trono over. Nella puntata del 1° ottobre Riccardo e Armando litigano per Ida mentre Anna fa una scoperta su Paolo.

Molti colpi di scena nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri abbiamo assistito alle vicende legate sopratutto a due donne e a chi gravita loro intorno. Si tratta di Ida Platano e Anna Tedesco.

Per la prima vediamo Riccardo Guarniere intromettersi ancora, litigando con Armando Incarnato. Per la seconda invece Maria De Filippi la avvisa di una cosa riguardo il suo corteggiatore, Paolo, di cui lei non era a conoscenza.

Anche Gemma Galgani interviene tra Riccardo e Ida per aiutare l’amica di sempre.

La puntata del 1°ottobre di Uomini e Donne trono oversi apre con due video tratti dalla fine della scorsa puntata. Nel primo video vediamo Gemma Galgani raggiungere Riccardo Guarnieri per dirgli di smettere di essere incoerente con Ida.

Nel secondo video vediamo invece Riccardo ricordare a Ida tutte le ingiustizie subite nel passato. Tornati in studio vediamo Armando Incarnato attaccato da Riccardo e Valentina. I due accusano l’uomo di interessarsi a Ida solo per un ritorno d’immagine e non per vero interesse.

L’uomo si difende a più riprese, dicendo che è vero che ci sta andando piano con Ida, ma perchè dopo quello che ha passato ci vuole molta cautela con lei. Confermando quindi l’interesse nella donna e non nella visibilità.

Sentite le parole di Armando, Ida si commuove ed esce dallo studio. Questa volta sarà Ivan a consolarla, anche se la donna ha chiuso la conoscenza con lui. Riccardo e Armando continueranno ad attaccarsi per tutta la puntata.

Arriviamo infine a Anna Tedesco. La donna aveva iniziato la conoscenza con Paolo, ma l’uomo durante la settimana era sparito completamente. Maria De Filippi allora l’avvisa che Paolo si è sentito con una nuova donna, Valentina.