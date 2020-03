Uomini e Donne, anticipazioni Ida e Riccardo tornano in studio

Uomini e Donne, trono over. Le anticipazioni riportano che nell’ultima registrazione Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno ospiti in studio da Maria De Filippi e confermano di stare ancora assieme.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, giovedì 5 marzo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano finalmente in trasmissione. Scopriremo come vanno le cose tra di loro.

Ma non saranno gli unici protagonisti della puntata. Marcello e Anna Maria continuano la loro storia, ma Gianni Sperti ha da ridire sul cavaliere, in particolare crede che lui non sia sincero fino in fondo.

Conferme e incomprensioni arrivano da Ida e Riccardo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano finalmente al trono over di Uomini e Donne. A quasi un mese e mezzo dall’ultima apparizione, in quel caso c’era solo Ida, e dall’inizio della loro crisi.

In quell’occasione infatti Ida aveva infatti dimostrato, piangendo al solo sentire nominare Riccardo, che la coppia era in crisi. Nel mese successivo la dama aveva mantenuto il silenzio stampa, mentre Riccardo aveva cercato di fare pace attraverso i social.

Nella puntata di oggi scopriamo che i due stanno ancora insieme e, nonostante le difficoltà, non sono intenzionati a lasciarsi. Ida infatti accusa Riccardo di dimostrare poco trasporto fisico nei suoi confronti, ma Riccardo replica “Io so che così non possiamo andare avanti”.

I due però poi dopo ballano appassionati, dimostrando la volontà di superare i problemi che hanno per poter realizzare il loro rapporto.

Dopo di loro è la volta di Marcello e Anna Maria. I due hanno da poco iniziato una relazione e sembrano entrambi felici e contenti. Interviene però Gianni Sperti che, insieme ad altri membri del parterre, dichiara di non credere alla sincerità del cavaliere.

Ricordiamo inoltre che questa puntata fa parte della registrazione rimasta incompiuta. Infatti durante la registrazione Maria De Filippi e Armando Incarnato hanno litigato fino a quando la presentatrice ha interrotto la registrazione andandosene.

