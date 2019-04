Uomini e donne trono over: il ballo nello studio di Maria De Filippi ha riavvicinato Ida Platano e Riccardo Guarneri?

Le anticipazioni del trono over di Uomini e donne raccontano di un ballo con due protagonisti a “sorpresa”: Ida Platano e Riccardo Guarneri. I due, che sembravano ormai essere lontani dopo molti contrasti, potrebbero a questo punto riavvicinarsi.

Come riportato da “Controcopertina”, la dama aveva infatti deciso di lasciare il dating show di Canale 5, motivando la sua decisione a Uomini e Donne magazine: “Ho deciso di chiudere la storia con Riccardo perché la scorsa settimana quando stavamo dietro le quinte ho cercato in tutti i modi di trovare uno spiraglio. Quando lui mi ha detto che quella donna (Roberta, ndr) lo capisce, ho girato le spalle e ho pensato: Ida, basta!“. Ma proprio quando la dama del trono over sembrava aver abbandonato il dating show di Mediaset, ecco il colpo di scena del ballo con Riccardo. I fan sono adesso incuriositi: sarà stato un semplice passo d’addio oppure l’inizio del clamoroso riavvicinamento di una delle coppie più famose del trono over di Uomini e donne?

In fondo, anche un’altra coppia del trono over, quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sembrava essere andata in crisi. Eppure, oggi Sossio e Ursula sono felicissimi e aspettano un figlio.