Anticipazioni Uomini e donne trono over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato il lieto evento durante l’ultima registrazione.

Dopo la recente proposta di matrimonio dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne alla sua dama, arriva un’altra bellissima notizia per Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i due aspettano un figlio.

I futuri genitori hanno annunciato il lieto evento durante l’ultima registrazione del trono over, avvenuta ieri, giovedì 21 marzo. In quest’occasione, Sossio e Ursula hanno mostrato a Maria De Filippi la prima ecografia fatta di recente. Entrambi gli ormai ex protagonisti del trono over hanno dei figli avuti da precedenti relazioni, ma ora sono pronti ad accogliere questo bambino per suggellare il loro amore nato nel dating show di Canale 5. Il pubblico presente nello studio di Uomini e Donne, mostratosi in un primo momento stupito della notizia, si è poi mostrato felice per questa nuova nascita.

Una grande gioia per Sossio e Ursula, la cui unione sembrava in bilico nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Alla fine però, dopo che entrambi erano tornati al trono over per conoscere altre persone, l’amore ha trionfato, come dimostra la prossima nascita di un bambino.