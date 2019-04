Uomini e Donne, Nilufar Addati torna a parlare di Giordano Mazzocchi. La ragazza chiude al possibile ritorno di fiamma.

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, torna a parlare del suo rapporto con Giordano Mazzocchi. La ragazza, ora influencer a tempo pieno, risponde alle voci che vorrebbero un ritorno di fiamma della vecchia coppia.

Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Me lo chiedete in centinaia, sono in pace con il mio presente, credo sia da stupidi far finta che una persona non esista o che peggio non sia mai esistita (soprattutto se c’è della legittima curiosità da parte vostra), quindi rispondo senza alcun problema”.

La ragazza, trasferitasi ormai a Roma per potersi dedicare all’attività di influencer a tempo pieno, chiude il messaggio dicendo “Come ho detto sono in pace con il mio presente, non abbiamo alcun tipo di rapporto, non ci sentiamo se non per ricorrenze vari”.