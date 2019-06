Uomini e Donne, arriva l’intervista di Ida Platano. La dama confessa al magazine la sua reazione alle parole di Riccardo.

La settimana scorsa vi avevamo raccontato dell’intervista di Riccardo Guarnieri al magazine di Uomini e Donne (per maggiori informazioni clicca QUI ). Nell’intervista il cavaliere spiegava le sue motivazioni che lo hanno portato alla rottura con Ida Platano.

La dama non è stata a guardare e anche lei ha affidato la sue reazione, e le sue parole, al magazine della trasmissione. Ricordiamo che il programma è terminato per la consueta pausa estiva e ritornerà a settembre, per questo in questi mesi sarà proprio il magazine, unito ai social, la nostra maggiore fonte di informazioni per rimanere sempre aggiornati.

Ida Platano racconta di come le parole di Riccardo l’abbiano colpita in negativo: “Sono arrabbiatissima”.

Nella sua intervista al magazine, Ida Platano racconta di come le dichiarazioni rilasciate da Riccardo l’abbiano fatta incavolare. “Sono arrabbiatissima”, dice la dama. Sono sopratutto le parole, molto positive, che il cavaliera ha dedicato alle altre donne a ferire maggiormente Ida.

“Lui non doveva dire quelle cose in un momento del genere! Non doveva parlare di chi ha frequentato, considerando anche il fatto che solo una settimana prima di chiamarmi era uscito con un’altra donna”, aggiunge ancora la dama.

A questo va sommato anche il fatto che Riccardo voleva andare con i piedi di piombo nel riprendere la relazione. A suo dire questo sarebbe stato il modo giusto per evitare di coinvolgere nuovamente persone a lui care (il figlio di Ida?).

La donna invece non è d’accordo e arriva a dire che Riccardo ha paura di vivere la vita e di rischiare, cosa che lei avrebbe voluto per provare a riportare in vita la loro relazione.