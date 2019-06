Uomini e Donne, anticipazioni. Riccardo Guarnieri annuncia sul magazine la fine della relazione con Ida Platano e spiega le sue motivazioni.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con Riccardo Guarnieri che annunciava delle novità nell’intervista che sarebbe uscita di lì a poco sul magazine ( per maggiori informazioni clicca QUI ).

Quell’intervista è finalmente uscita e le novità ci sono, ma non quelle aspettate dai fans: tra Ida e Riccardo, infatti, è ufficialmente finita. Il cavaliere infatti ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia e ha raccontato nell’intervista le motivazioni di questa scelta.

Riccardo Guarnieri spiega le sue motivazioni “Stavolta Ida non avrebbe dovuto pretendere tutto e subito”.

Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere con Ida Platano. Le motivazioni, da come leggiamo nella sua intervista al magazine di Uomini e Donne, sono molto semplici. Ida voleva che le cose tra di loro andassero a un ritmo che il cavaliere non era pronto a sostenere.

“Stavolta Ida non avrebbe dovuto pretendere, come aveva fatto lo scorso anno, tutto e subito senza rispettare i miei tempi” leggiamo infatti nell’intervista. Riccardo prosegue dicendo: “Questa volta io avevo davvero bisogno di fare le cose con calma, con molta calma”.

Poi aggiunge: “Io e Ida ormai ci conosciamo e sappiamo come siamo fatti caratterialmente, prima di fare qualsiasi passo in avanti, avevo bisogno di capire se le nostre menti si sarebbero incastrate, perché in passato abbiamo avuto seri problemi, ci scontravamo solamente. Questa volta volevo tenere fuori, almeno all’inizio, persone che hanno minato la nostra relazione e quelle che avrebbero potuto soffrire qualora tra me e Ida ci fosse stato di nuovo un distacco”.

Alla domanda se si pente e se vorrebbe non aver invitato Ida in trasmissione: “Assolutamente no! Rifarei tutto così come l’ho fatto. Questo perché quello che succede a Uomini e Donne fondamentalmente è lo specchio di quello che succede nella vita: si ha l’opportunità di conoscere nuove persone e queste conoscenze, queste frequentazioni, possono andare bene come possono andare male”.

Intanto sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post nel quale si percepisce la sua amarezza rispetto alla decisione che ha preso di chiudere definitivamente la sua storia con Ida: “Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia”.