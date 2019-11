Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 6 dicembre. Francisca, colpevole dell’omicidio di Adela, cade in un’imboscata in auto.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 1° al 6 dicembre. In queste puntate vedremo la reazione di tutta Puente Viejo alla morte di Adela, tra il dolore per la perdita e la volontà di vendicarsi dei colpevoli.

O, meglio, della colpevole. Sono tutti convinti, infatti, che sia stata Francisca a orchestrare la morte della donna. In un crescendo di tensione, tra cui troviamo anche la notizia della guarigione di Elsa, Francisca cade in un’imboscata.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Carmelo è certo che dietro la morte di Adela si nasconda uno dei piani diabolici di Francisca. Anche Severo ritiene che la malvagia donna abbia causato il terribile incidente che ha ucciso l’insegnante. Raimundo, tuttavia, assicura che questa volta Francisca non c’entra niente con l’accaduto. A suo dire, sarebbe totalmente estranea ai fatti.

Raimundo è molto preoccupato per la crescente tensione nei confronti di Francisca. In particolare, teme che Carmelo possa fare del male alla donna, oltre che alle persone a cui tiene di più. Così, Raimundo chiede a Mauricio di restare vicino a Maria e Fernando mentre i due si trasferiscono a La Habana.

Elsa si è sottoposta a un delicato intervento. Mentre tutti attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, Elsa finalmente si risveglia. Nell’immediato, tuttavia, non è possibile sciogliere la prognosi. Elsa dovrà sottoporsi ad altri esami. Francisca torna alla villa e scopre che sia Maria che Fernando se ne sono andati.

Lola non smette di mentire a Prudencio. La donna continua a recarsi da Francisca per ricevere ordini da lei e metterli in pratica. Dolores, intanto, tenta in tutti i modi di evitare l’incontro con la baronessa. Carmelo è sempre più furioso con Francisca e medita vendetta. La morte di Adela non resterà impunita.

Le analisi fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che amano Elsa. I risultati, infatti, confermano che le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate. Dopo l’intervento, può ritenersi fuori pericolo. I medici, inoltre, la informano che presto potrà tornare a casa. Antolina, che non ha perso l’odio nei confronti di Elsa, è invidiosa delle attenzione ricevute dalla sua rivale in amore.

Raimundo e Francisca si concedono un giro in automobile. Così, l’uomo spera di riportare un po’ di serenità nella vita della compagna. Non sa cosa lo attende. I due, infatti, cadono vittime di un’imboscata. Le conseguenze potrebbero essere gravissime.