Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre. Elsa finisce in carcere e viene maltrattata fino a rischiare la vita.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 20 al 26 ottobre. In queste puntate vediamo Antolina riuscire a far incarcerare Elsa. Complice la scoperta che Elsa non era diventata povera, in città molti hanno cambiato idea su di lei.

Ma i problemi per la ragazza non si fermano qui. Infatti Antolina ha convinto un’altra detenuta a tormentarla. La ragazza subirà mille angherie e arriverà anche a rischiare la vita. Vedremo inoltre il ritorno di Fernando Mesia insieme a Maria Elena.

Vediamo adesso le anticipazioni de Il Segreto più nel dettaglio.

L’associazione femminista si riunisce. Anche donna Francisca partecipa alla riunione e la cosa non fa affatto piacere ad Adela e a Irene. Al contrario, tutte le altre donne presenti sembrano rapite dal discorso della ricca e potente signora e la ascoltano con sincero interesse.

Aumenta la tensione tra Carmelo e Severo. I due, ormai, sembrano avere messo da parte del tutto la loro amicizia. Irene e Adela sono dispiaciute per quanto sta accadendo. Sono pronte a intervenire per aiutare Carmelo e Severo a trovare un punto di incontro.

Guai per Prudencio. L’usuraio Pablo Armero, infatti, lo minaccia. Intanto, a Puente Viejo si assiste a un inaspettato quanto inquietante ritorno. Fernando Mesia, infatti, rientra nel villaggio accompagnato dalla donna di cui è profondamente innamorato, Maria Elena.

Francisca non si fida di Fernando. È convinta che il suo ritorno a Puente Viejo non sia affatto pacifico. L’uomo avrà di nuovo in mente uno dei suoi diabolici piani. Fernando non ci sta e davanti alle insinuazioni di Francisca, assicura di essere un uomo diverso rispetto al passato.

Elsa è in carcere. Matias contatta un avvocato per aiutarla ma l’uomo spiega che non ci sono molte speranze di migliorare la situazione della donna. Isaac, allora, torna a casa e si reca da Antolina cercando di convincerla a ritirare la denuncia.

La vita in prigione è ardua per Elsa. La donna, infatti, viene trattata malissimo dalla sua compagna di cella. Per non creare ulteriori problemi, Elsa non parla dei maltrattamenti con Isaac e Consuelo. Mauricio, intanto, interviene per aiutare Prudencio e riesce a salvarlo da una difficile situazione.

La riunione tra le donne, dopo l’intervento di Francisca, prosegue senza eccessive complicazioni. Intanto anche Gracia e Hipolito hanno la loro bella dose di problemi. Entrambi, infatti, sono stremati per l’invadenza della suocera