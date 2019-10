Il Segreto, anticipazioni dal 7 al 13 ottobre. Isaac smaschera finalmente Antolina mentre Julieta e Saul scappano.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 7 al 13 ottobre. Nelle puntate della prossima settimana vedremo Isaac smascherare completamente Antolina grazie alle prove schiaccianti fornite dal dottor Zabaleta.

Allo stesso tempo vedremo Saul scagionare don Berengario e Carmelo dall’accusa dell’omicidio dei Molero prendendosi lui la colpa. Per questa ragione lui e Julieta scapperanno dal paese.

Vediamo adesso le anticipazioni della trama de Il Segreto più nel dettaglio.

Antonlina verrà messa ai ferri corti da parte di Isaac, che a questo punto intende andare fino in fondo e mettere in chiaro tutta la situazione che riguarda l’ex ancella. Isaac, infatti, verrà a conoscenza di tutta la verità che riguarda la sua consorte.

Decisivo è stato l’intervento del dottor Zabaleta, il quale riuscirà a fare in modo che l’uomo entri in possesso di una serie di prove a dir poco schiaccianti che metteranno fine a qualsiasi legame.

Isaac riuscirà ad avere l’attestato medico il quale conferma che Antolina fosse incinta di oltre 12 settimane. Dopo aver appreso questa sconcertante verità, l’uomo si recherà subito dalla donna e la metterà al corrente dei fatti.

Isaac si riavvicinerà di nuovo ad Elsa e con lei si metterà sulle tracce del vero padre del figlio che Antolina portava in grembo prima di gettarsi da un dirupo.

A quel punto vedremo che il falegname si renderà conto che il suo posto felice è al fianco di Elsa, la donna che ama veramente. I due si giureranno vero amore e soprattutto si prometteranno che questa volta niente e nessuno potrà mettere in discussione la loro unione.

I due faranno perdere le loro tracce e come se non bastasse finiranno per scagionare l’Ortega dall’accusa di essere il responsabile della morte dei due Molero. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Saul appiccicherà le sue impronte sull’arma del delitto e in questo modo scagionerà sia don Berengario che Carmelo.