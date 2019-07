Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 23 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 23 luglio:

Ant-Man and the Wasp – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Durata: 118′

118′ Regista: Peyton Reed

Peyton Reed Cast: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

Trama: Basato sui personaggi della Marvel Comics Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / Wasp, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, ed è il sequel di Ant-Man (2015) e il ventesimo film del Marvel Cinematic Universe. In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang è agli arresti domiciliari. La richiesta di aiuto del professor Hank Pym e della figlia Hope però lo obbligano a trovare uno stratagemma per eludere la polizia e tornare in azione.

Dunkirk – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia – Olanda – UK – USA

Francia – Olanda – UK – USA Durata: 106′

106′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

Trama: Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 nel mese di maggio del 1940, i soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano un’incredibile operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”.

Sella d’argento – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Sella d’argento

Sella d’argento Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Lucio Fulci

Lucio Fulci Cast: Giuliano Gemma, Donald O’ Brien, Ettore Manni, Sven Valsecchi, Cinzia Monreale

Trama: Roy, quando aveva dieci anni, ha ucciso il killer di suo padre, un bravaccio al soldo del ricco Thomas Barrett. Adesso che è diventato un infallibile pistolero chiamato Sella d’Argento vorrebbe vendicarsi della famiglia che ritiene mandante dell’assassinio, ma il caso vuole che salvi la vita al piccolo Thomas Barrett jr. e che, teneramente ricambiato, gli si affezioni.

Oscure presenze – 21:15 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Strandvaskaren

Strandvaskaren Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Svezia

Svezia Durata: 100′

100′ Regista: Mikael Håfström

Mikael Håfström Cast: Rebecka Hemse, Jesper Salén, Jenny Ulving, Peter Eggers

Non è un paese per giovani – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia – Spagna

Italia – Spagna Durata: 105′

105′ Regista: Giovanni Veronesi

Giovanni Veronesi Cast: Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco

La gang del bosco – 21:10 Paramount Channel

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Over the Hedge

Over the Hedge Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 85′

85′ Regista: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick

Tim Johnson, Karey Kirkpatrick Cast

Trama: Favola ecologista che ha per protagonista l’ingordo e intraprendente procione Rj: dopo aver tentato maldestramente di rubare all’orso Vincent la scorta alimentare per il letargo, è costretto a risarcirlo entro una settimana. Coinvolge quindi un variegato gruppo di animaletti composti da una tartaruga, una puzzola, uno scoiattolo, due opossum e conque istrici in una fantastica avventura a Suburbia, la città degli uomini al di là della siepe e riscopre i valori dell’altruismo e dell’amicizia.

L’ape Maia, le olimpiadi di miele – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Maya the Bee: The Honey Games

Maya the Bee: The Honey Games Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Australia – Germania

Australia – Germania Durata: 75′

75′ Regista: Noel Cleary, Sergio Delfino

Noel Cleary, Sergio Delfino Cast:

Fa’ la cosa giusta – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Do the Right Thing

Do the Right Thing Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Spike Lee

Spike Lee Cast: Danny Aiello, Spike Lee, John Turturro, Rosie Perez

Trama: Brooklyn. Sal è un italoamericano che gestisce una pizzeria insieme ai figli Pino e Vito. Sal e i suoi figli sono gli unici abitanti bianchi, e la loro pizzeria è un luogo di ritrovo per molti abitanti del quartiere, e la loro clientela è soprattutto afroamericana. Anche il loro garzone è afroamericano, e si chiama Mookie, fidanzato con Tina (da cui ha anche avuto un figlio), una ragazza portoricana che vive con la propria madre. Di fronte alla loro pizzeria c’è un fruttivendolo coreano. Mookie si trova in grande difficoltà: Sal infatti, oltre a pagarlo poco, gli deve anche dei soldi; per questo motivo Tina, seppur innamorata di lui, lo rimprovera spesso, in quanto il ragazzo non è in grado di mantenere lei ed il loro bambino.

La grande bellezza – 21:15 Premium Emotions

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La grande bellezza

La grande bellezza Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 142′

142′ Regista: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Cast: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Giorgio Pasotti, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari

Trama: Jep Gambardella, giornalista affermato, e la città di Roma. Sono questi i protagonisti della pellicola di Paolo Sorrentino, vincitrice dell’Oscar come miglior film straniero nel 2014. Jep, sessantacinque anni, passa la sua vita tra salotti mondani, feste, arte e cultura, un mondo popolato da amici scrittori e spogliarelliste di lusso. Accanto a lui, mai sullo sfondo ma sempre al centro, protagonista assoluta della storia, la città di Roma, con la sua bellezza secolare e affascinante.