Amazon Prime. Ecco la lista delle migliori serie tv e dei migliori film da vedere sul canale di straming di Amazon a maggio 2020.

Come ogni mese eccoci di nuovo pronti a snocciolare nomi di film e serie tv da vedere su una piattaforme di streaming. Oggi ci occupiamo di Amazon Prime Video, piattaforma con a capo il colosso dell’e-commerce Amazon per il mese di maggio 2020.

Ecco la lista dei Film:

Gemini Man

Disponibile dall’11 maggio il film d’azione-fantascientifico, Gemini Man.

Il film segue le vicende di Henry Brogan, un assassino d’élite che diventa a sua volta un bersaglio. Ma l’agente che gli dà la caccia e sembra conoscere ogni suo movimento non è altri che lui stesso.

Figli

Disponibile dall 11 maggio il film italiano, di genere drammatico, Figli.

La pellicola segue le vicende di Nicola e Sara che, dopo l’arrivo del secondo figlio si trovano presto a vivere in un incubo. Le cose che un tempo somigliavano a una favola cominciano a precipitare, portando a galla problemi e instabilità causate dal dover crescere un secondo figlio.

Blackkklansman

In arrivo il 16 maggio sulla piattaforma, l’adattamento cinematografico del romanzo Black Klansman di Ron Stallworth, il primo poliziotto afroamericano a Colorado Springs. Ron si trova presto a dover fare i conti con il razzismo dei suoi colleghi e, stanco delle loro parole, chiede un trasferimento per diventare un agente sotto copertura in un comizio dei diritti civili dei neri, ritrovandosi poi in una pericolosa missione contro il Ku Klux Klan.

Come to Daddy

Vi segnaliamo che il 20 maggio sulla piattaforma arriverà anche Come to daddy, horror-comedy di Ant Timpson con protagonista Elijah Wood. Un film tra gore e humour nero che racconta un complesso rapporto tra padre e figlio.

Ecco le serie tv:

Shameless – S9

Disponibile dal 1 maggio la nona stagione della serie TV Shameless, composta da 14 episodi. La serie TV statunitense basata sull’omonimo show britannico, racconta le vicende della famiglia Gallagher, composta da un capofamiglia drogato e sei figli problematici.

Battlestar Galactica

Disponibili dal 1 maggio tutte le quattro stagioni di Batterstar Galactica. Serie televisiva fantasy, segue le vicende narrate nell’omonima miniserie televisiva del 2003, che racconta di umani che vivono in una galassia lontana e che in passato hanno dato vita ai Cyloni, una ragazza di androidi che, con l’avanzare del tempo, si ribellano contro i loro creatori, dando vita a una battaglia galattica.

Upload

Il 1° maggio arriva sulla piattaforma la prima stagione di Upload, una serie ambientata in un futuro distopico in cui le persone che sono vicine alla morte possono essere “caricate” in un aldilà a loro scelta. Robbie Amell è il protagonista dello show, affiancato da Andy Allo.

The Orville – S1

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio, la serie è ambientata nell’astronave USS Orville, 400 anni nel futuro rispetto ai giorni nostri e racconta le vicende del capitano Ed Mercer a comando dell’equipaggio insieme alla sua ex moglie Kelly, con la quale ha divorziato da poco.

Futurama

La serie, ambientata nell’anno 3000, racconta le avventure di Fry, un fattorino rimasto congelato per mille anni che si ritrova a vivere nel futuro insieme a un robot, Bender che diventa il suo migliore amico, e un gruppo di umani e creature aliene.