Gomorra 5, il set arriva a Recale: ciak in Villa Porfidia

Gomorra 5: il set della popolare serie tv arriva a Recale (le riprese si svolgeranno in Villa Porfidia).

Dopo le riprese presso Palazzo Grauso Tartaglione a Marcianise, il set di Gomorra 5, ultima stagione della popolare serie tv di Sky, approda in quel un’altra città del Casertano, ovvero Recale.

Come riporta “Il Mattino”, questa mattina, lunedì 1° febbraio, la troupe delle serie Sky è arrivata in Villa Porfidia, dove è stato allestito un set nella corte e nel giardino per girare, nel pomeriggio, alcune scene. La costruzione di Villa Porfidia localmente nota come “Torre”, in primis “Real Castello Borbonico”, risale alla fine del ‘700, allo scopo di diventare palazzo-roccaforte della famiglia reale. Anche questa residenza storica fungerà dunque da sfondo alle vicende di Gomorra 5.

Stando alle recenti anticipazioni rilasciate da Salvatore Esposito, anche Marco D’Amore (regista degli ultimi cinque episodi) tornerà nella trama con il personaggio di Ciro l’Immortale, che mancava dalla fine della terza stagione (quando lo stesso Genny Savastano gli sparò, per poi tornare protagonista nel film L’Immortale).

Iniziate in Lettonia, le riprese di Gomorra 5 si sono poi spostate in alcuni quartieri di Napoli, approdando in questo periodo nel Casertano. Molto probabile che la serie andrà in onda su Sky Atlantic nel prossimo autunno (quindi tra settembre e dicembre 2021).