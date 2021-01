Gomorra 5, il set nella Marcianise di Marco D’Amore: ciak a Palazzo Grauso Tartaglione

Gomorra 5: il set della popolare serie tv arriva a Marcianise (città molto cara all’attore e regista Marco D’Amore).

Il set di Gomorra 5, ultima stagione della popolare serie tv di Sky, approda in quel di Marcianise, città molto cara a Marco D’Amore (regista degli ultimi cinque episodi nonché protagonista nelle vesti di Ciro l’Immortale).

Infatti, fino a notte inoltrata della giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, sono state girate alcune scene presso lo storico Palazzo Grauso Tartaglione, sito in via Novelli. A dare la notizia è stato il sindaco della città casertana, Antonello Velardi, il quale ha accolto la troupe e postato una foto sui social insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali, con al centro, naturalmente, Marco D’Amore: “Gioca in casa – ha scritto Velardi su Facebook- è marcianisano per parte di madre. Vince Marcianise. Si gira fino a notte fonda, Marco respira per una sera aria di casa”.

Stando alle recenti anticipazioni rilasciate da Salvatore Esposito, anche l’attore 39enne (regista degli ultimi cinque episodi) tornerà nella trama con il personaggio di Ciro l’Immortale, che mancava dalla fine della terza stagione (quando lo stesso Genny Savastano gli sparò, per poi tornare protagonista nel film L’Immortale).

Iniziate in Lettonia, le riprese di Gomorra 5 si sono poi spostate in alcuni quartieri di Napoli, approdando in questi giorni a Marcianise. Molto probabile che la serie andrà in onda su Sky Atlantic nel prossimo autunno (quindi tra settembre e dicembre 2021).

Foto all’interno: pagina Facebook Antonello Velardi