Serie A2 Girone Rosso: Gevi Napoli Basket- Giorgio Tesi Group Pistoia 79-64. Sacripanti : “Abbiamo gestito bene la gara”

Quinto successo consecutivo per la Gevi Napoli Basket che, al PalaBarbuto, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone Rosso, supera la Giorgio Tesi Group Pistoia per 79-64. Il Miglior marcatore degli azzurri è Marini , autore di 19 punti. In doppia cifra anche Parks, 13 per lui, Lombardi e Mayo, 12 e Capitan Monaldi, 11 i suoi punti.

La Gevi ha dovuto rinunciare ad Antonio Iannuzzi, out per una distorsione alla caviglia destra nel primo quarto.

Gli azzurri si mantengono cosi imbattuti nel girone di ritorno, con cinque vittorie su altrettante partite, raggiungendo momentaneamente il primo posto in classifica con l’UniEuro Forlì.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, la formazione toscana risponde con Saccaggi, Wheatle, Fletcher, Sims e Poletti.

Partenza equilibrata nelle prime fasi della partita, si segna poco nei minuti iniziali. Dopo cinque minuti infatti il punteggio vede avanti la Gevi sull’8-7. Eric Lombardi, ex di giornata, trova il primo canestro dalla lunga distanza della gara, Parks si fa valere nelle due fasi di gioco, Pistoia si affida invece ai suoi giocatori americani Fletcher e Sims. La Gevi è costretta a rinunciare ad Antonio Iannuzzi che, dopo aver catturato un rimbalzo offensivo, subisce una distorsione alla caviglia che ne impedirà il ritorno in campo per tutta la gara. Nel Finale di quarto arriva il primo tentativo di allungo per Napoli che, alzando le percentuali, chiude sul 21-15.

Il secondo periodo sembra essere molto simile al primo. Si segna poco all’inizio con i canestri che sembrano stregati per le conclusioni degli azzurri, Pistoia trova soluzioni con Riisma, da 3 punti, e con Sims. Saccaggi riesce a portare i suoi sotto di 3 punti ma nel finale è il capitano Monaldi a sbloccarsi e a trovare due triple di importanza notevole che valgono il 38-29 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo è Josh Mayo l’uomo della Gevi. Il giocatore americano segna dalla media, trova un gioco da 4 punti e la tripla che permette a Napoli di allungare. La formazione partenopea sembra prendere il controllo della gara chiudendo il terzo quarto sul 60-42, parziale del periodo 22 a 13.

Il match pare riaprirsi completamente nel quarto periodo. Pistoia piazza un parziale di 14-0 con Fletcher e Saccaggi, la Gevi non trova la via del canestro per cinque lunghissimi minuti che consentono alla formazione toscana di avere la palla del -1. Uno straordinario Pierpaolo Marini però si prende completamente la scena realizzando, con due triple e un canestro e fallo in contropiede, nove punti consecutivi che ridanno l’inerzia della partita agli azzurri che, nel finale, riescono anche ad allungare con le bombe di Parks e Marini. Si chiude sul 79-64

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo Domenica prossimo 14 febbraio alle ore 25 sul campo della Tramec Cento. La partità sarà trasmessa in diretta televisiva su MS Channel, 814 di Sky.

Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia 79-64(21-15;38-29;60-42)

Gevi Napoli Basket: Zerini 8, Iannuzzi , Coralic ne, Klacar ne, Aldi ne, Parks 12, Sandri 3, Marini 19, Mayo 12, ­­Uglietti 1, Lombardi 13, Monaldi 11. All. Sacripanti.

Giorgio Tesi Group Pistoia :Querci 3, Del Chiaro ne, Poletti 9, Fletcher 16, Saccaggi 10, Sims 16, Zucca 5, Wheatle 2, Della Rosa, Riisma 3. All.Carrea.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ Abbiamo fatto una buona partita. La chiave è stata la difesa che ci ha permesso di governare il ritmo. Abbiamo avuto una gestione molto importante anche se c’è stato un momento in cui abbiamo smesso di attaccare e muovere la palla e loro sono riusciti a rientrare. Pistoia è una squadra molto forte. Siamo molto amareggiati per l’infortunio di Iannuzzi anche perché non sembra essere una cosa lievissima. Il giocatore ha subito una distorsione alla caviglia abbastanza pesante. Ora abbiamo Cento e poi una pausa che potrà servirci per recuperare”

La gara Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.