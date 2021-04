Frattamaggiore: un murale in omaggio a Diego Armando Maradona

Frattamaggiore omaggia Diego Armando Maradona: un murale azzurro per celebrare le gesta del Pibe de Oro.

Non solo la città di Napoli, ma anche la provincia partenopea non smette mai di ricordare la grandezza di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, morto a 60 anni lo scorso 25 novembre.

Per citare solo alcune città dell’area metropolitana partenopea, dopo Pozzuoli e Quarto (dove Jorit ha realizzato una seconda opera a lui dedicata), anche Frattamaggiore ha voluto omaggiare il Pibe de Oro con un murale. Nell’opera realizzata con la collaborazione di Leticia Mandragora (street artist italo-iberica), Diego è raffigurato con il volto dipinto di azzurro.

“Sul campo di nuvole palleggia una stella. Angeli festosi intonano un coro. Come in vita, più di prima, il tuo nome scuote il cielo”, si legge sull’omaggio dei tifosi azzurri su un lungo telone esposto prima della inaugurazione dell’opera sulla facciata di un palazzo in via Rossini (poco distante dai luoghi in cui è cresciuto Lorenzo Insigne, attuale capitano del Calcio Napoli).

Parole che sottolineano ancora volta un amore, quello tra Diego Armando Maradona e i supporter del Calcio Napoli, che sarà ricordato anche tra cento anni e oltre.

Foto: “Repubblica”