Fortnite 8, attesa dei fan: ecco quando si attiva Operazione Cieli di Fuoco

Fortnite 8: grande curiosità dei fan per l’attivazione dell’evento speciale Operazione Cieli di Fuoco. Leak per il Battle Pass.

I fan di Fortnite 8, il popolarissimo videogioco di Epic Games, non stanno nella pelle. I videogiocatori sono in trepidante attesa di sapere quando si attiverà Operazione Cieli di Fuoco, ovvero l’ultimo evento speciale del gioco.

Ebbene, come confermato da Epic Games nell’ultimo teaser, Operazione Cieli di Fuoco è attivo da ieri sera, domenica 12 settembre, per cui i videogiocatori non mancheranno certamente di scoprire tale novità il prima possibile.

Intanto, come riporta il portale “Everyeye”, la community del battle royale ha iniziato a scoprire alcuni dei pezzi del puzzle preparato da Epic Games. In particolare, ci sarà il formarsi di una sorta di realtà parallela.

In particolare, sembra essere stato avvistato il possibile nuovo Battle Pass. Non resta che giocare…

Foto: pagina Facebook “Fortnite Game Italia”