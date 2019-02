Portici: Innovation Village 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Innovation Village 2019 al Museo di Piatrarsa dal 4 al 6 aprile. Aperta la piattaforma per prenotare incontri internazionali e tavole rotonde.

NAPOLI, 12 Febbraio 2019 – Innovation Village conferma e rafforza la propria dimensione internazionale. Durante l’edizione 2019, in programma dal 4 al 6 aprile presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, si terrà l’Innovation Village 2019 Brokerage Event, organizzato in collaborazione con ENEA-Bridgeconomies, nodo della rete Enterprise Europe Network.

È già aperta la piattaforma per la prenotazione degli incontri gratuiti che si svolgeranno il 4 e 5 aprile tra imprese, startup e ricerca, ciascuno della durata di 30 minuti, con l’obiettivo di presentare, condividere e sviluppare idee e progetti, trovare partner per lo sviluppo tecnologico, creare reti e opportunità in vista di bandi nazionali ed europei.

L’evento di Brokerage è strutturato in due tavole rotonde a numero chiuso e in quattro sessioni di appuntamenti one-to-one per costruire partnership europee, ed è focalizzato sui temi della Energia Intelligente (rinnovabili, efficientamento energetico, smart grid), Ambiente, Economia circolare e Green Economy, Edilizia sostenibile, Manifattura avanzata e digitale, Nuovi Materiali, Ict e Internet of Things.

Per l’edizione 2019 è inoltre prevista l’organizzazione di un meeting ufficiale del SGIE-Sector Group Intelligent Energy della rete EEN. Una numerosa delegazione internazionale di esperti con una forte specializzazione sui temi Energia, ICT e Sustainable Construction, incontrerà le aziende e i centri di ricerca nell’ambito del brokerage event.

Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente entro il 20 marzo alla piattaforma Innovation Village 2019 Brokerage Event: https://iv2019-brokerage.b2match.io/.

Il “matching” tra la domanda di innovazione e le soluzioni tecnologiche proposte da innovatori, startup, PMI e spin off, si terrà in una open area in cui il 4 e 5 aprile avranno luogo gli incontri B2B e R2B secondo le agende personalizzate che i partecipanti riceveranno dopo l’iscrizione (è possibile scaricare anche l’App dedicata).

Lo scorso anno il brokerage event di Innovation Village, la fiera prodotta dalla società Knowledge for Business, ha coinvolto 150 partecipanti, permettendo a imprese, startup e ricerca di creare una rete di contatti finalizzati alla cooperazione e dando la possibilità di condividere i progetti in una vetrina internazionale.