‘Je sto vicino a te 64’, è sold out per il concerto dedicato a Pino Daniele

Andati via in pochi minuti i biglietti gratuiti disponibili sul sito del Comune di Napoli. Fino a esaurimento, gli ultimi inviti gratuiti sono disponibili al Palapartenope. Ecco la scaletta delle canzoni che saranno eseguite.

È pronta a salire sul palcoscenico del Teatro Palapartenope la quinta edizione di Je sto vicino a te, che fa confluire in un’unica grande organizzazione tante energie: il sindaco Luigi de Magistris, l’assessorato alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, Nello Daniele, Gennaro Manna e Federico Vacalebre, che ne cura la direzione artistica e che anche quest’anno ha messo insieme un bel cast.

Si è ripetuto il rito dei biglietti andati via in tempi record dal sito del Comune di Napoli. Resta ancora qualche invito gratuito disponibile al Teatro Palapartenope, che può essere ritirato fino alle 13.30 e dalle 14 alle 18

Martedì 19 marzo, alle 21, accanto a Nello Daniele ci saranno le stelle del suono napoletano Avion Travel, Enzo Avitabile, Tony Esposito, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Raiz, Lina Sastri; i giovani come La Zero, i Suonno d’Ajere e Sara Tramma; un altro storico musicista dell’Uomo in Blues, Antonio Annona; il rapper americano di NapoliSpeaker Cenzou con Il Nucleo.

A guidare palco e platea, come ogni anni, ci sarà Gianni Simioli. La band di Je sto vicino a te 64 è composta da Sergio Di Natale, Diego Imparato, Francesco Maraniello, Josè Molina, Ondanueve String Quartet, Tony Panico

Claudio Romano e Massimo Spinosa. Il warm up è affidato a dj Roberto Funaro.

Un viaggio romantico e rispettoso nell’immenso canzoniere del Lazzaro felice. “Je so pazzo”, “Questa primavera”, “Il feeling è sicuro”, “A testa in giù”, “Santa Teresa”, “Suonno d’ajere”, “Donna Cuncè”, “Ce sta chi ce penza”, “Mareluna”, “A me me piace ’o blues”, “Terra mia”, “Napule è”, “E po’ che fa” sono solo alcune delle canzoni scelte da Vacalebre per quello che è ormai diventato un appuntamento atteso dalla città.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Canale 21, che proporrà poi due puntate dedicate a Je sto vicino a te 64, martedì 26 marzo e martedì 2 aprile, alle 21; e in diretta radiofonica su Radio Marte.