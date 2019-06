Eventi Napoli di sabato 8 e domenica 9 giugno: spiccano il World Oceans Day alla Gaiola e la maratona di solidarietà Corri contro la violenza.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 8 a domenica 9 giugno. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano sport, ambiente, cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Gaiola: ecco il World Oceans Day 2019

Sabato 8 Giugno, l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola aderisce alla Giornata Mondiale degli Oceani. I volontari e ricercatori accoglieranno famiglie e bambini allestendo negli spazi esterni del Centro Ricerca e Divulgazione scientifica del Parco, laboratori didattici e giochi sull’universo marino, per imparare a conoscerne gli habitat fondamentali, i comparti biologici ed i vari abitanti. Un focus speciale sarà dedicato alla problematica della plastica e dell’inquinamento marino. Appuntamento dalle ore 11 alle 15 per una giornata di celebrazione dell’ambiente.

Lido Belvedere: ecco il Reggae con i Broncorotto

Sabato 8 giugno, appuntamento con la musica al Lido Belvedere di Capo Miseno, dove sarà protagonista il reggae con la band più gettonata del momento: i Broncorotto. Il concerto inizia alle ore 23, l’ingresso è libero per tutta la notte.

Piazza Plebiscito: torna Corri contro la violenza per Manuel Bortuzzo e la piccola Noemi

Domenica 9 giugno (ore 9) si terrà la seconda edizione della maratona di solidarietà Corri contro la violenza, con partenza e arrivo in piazza Plebiscito.

L’obiettivo della manifestazione (fortemente voluta dall’Associazione A.R.T.U.R., presieduta da Maria Luisa Iavarone, la madre di Arturo, ragazzo aggredito a Napoli da una baby gang nel dicembre 2017) è raccogliere fondi a sostegno di Manuel Bortuzzo (20enne nuotatore paralizzato dopo essere stato ferito a Roma nello scorso febbraio) e della piccola Noemi (la bimba di 4 anni ferita nell’agguato del 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli ma ormai sulla via della guarigione). L’evento, come per la passata edizione, vede il sostegno di numerose istituzioni come Miur, Regione Campania, Comune di Napoli, Università degli studi di Napoli Parthenope, CONI, Corecom oltre al contributo di Universiadi e di tantissimi privati cittadini ed aziende commerciali.

Tra i testimonial della manifestazione, ci sono anche Edoardo Bennato e grandi sportivi napoletani come Massimiliano Rosolino, Davide Tizzano, Patrizio Oliva.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, il party ScuolaZoo ad Edenlandia, il Napoli Horror Festival a via Toledo e la mostra fotografica dell’artista Francesco Ciotola al Maschio Angioino (visitabile nella giornata di sabato 8 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).